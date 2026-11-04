La portavoz del PSOE de Orihuela, Carolina Gracia, citada ante el juzgado y en pleno pulso interno del partido

La portavoz del PSOE y exalcaldesa de Orihuela, Carolina Gracia, está citada este jueves, 5 de noviembre, a las 11.00 horas para declarar como investigada por la presunta revelación de datos de un coordinador municipal. La comparecencia llega mientras la dirigente mantiene su influencia en la agrupación y respalda la candidatura de Luis Quesada a la Alcaldía, cuya elección permanece bloqueada por la suspensión de las primarias.

El señalamiento judicial figura en una providencia del pasado 8 de julio, firmada por el magistrado Javier Ponte López, de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, plaza número 3. La resolución, correspondiente a las diligencias previas 502/2026, ordena citar a Gracia a través de su representación procesal y encuadra el asunto en el "descubrimiento o revelación de secretos por funcionario público".

Como adelantó EL ESPAÑOL de Alicante en julio, la causa parte de la denuncia de Adrián Ballester Espinosa por la difusión de información de su expediente de compatibilidad laboral. La documentación estaba relacionada con su solicitud para compaginar el puesto de coordinador municipal con una actividad como profesor asociado en la Universidad Miguel Hernández.

El denunciante cuestiona el uso y la divulgación de datos personales, profesionales y retributivos contenidos en ese expediente.

Las primarias, suspendidas

En paralelo, la agrupación socialista afronta un conflicto por la elección de su próximo candidato municipal. Las primarias quedaron suspendidas después de que un militante denunciara una carta remitida por Quesada en la que se presentaba ya como candidato a la Alcaldía. La queja cuestionaba la neutralidad del proceso.

La Comisión Nacional de Ética del PSPV-PSOE acordó posponer la elección "hasta la resolución de la denuncia presentada", sin fijar una nueva fecha. La decisión frenó la pugna que se perfilaba entre Quesada y Antonio Zapata, quien contaba con el respaldo de las direcciones provincial y autonómica de los socialistas.

Según las fuentes de la agrupación, la dirección local no ha comunicado esa suspensión a los militantes oriolanos. Estas fuentes cuestionan el contraste entre la carta con la que Quesada se presentó como candidato y la ausencia de una comunicación posterior sobre la paralización del procedimiento.

Detrás del proyecto político de Quesada sitúan a Carolina Gracia, cuyo respaldo al secretario general ya trascendió al anunciarse su intención de disputar la candidatura municipal. Su alianza mantiene a la exalcaldesa como una figura relevante en la disputa por el futuro del socialismo oriolano.

Gracia lleva 20 años en política y no podía repetir al frente de la secretaría general por haber agotado tres mandatos consecutivos. Los estatutos federales establecen que "ningún cargo orgánico ejecutivo podrá ser ocupado por la misma persona durante más de tres mandatos consecutivos". La norma contempla excepciones para la Secretaría General cuando su titular ejerce determinadas presidencias institucionales o la Alcaldía.

En ese contexto, voces críticas de la agrupación describen a Quesada como un "hombre de paja" o un "trampolín" para el futuro político de Gracia: interpretan que su candidatura podría servir para reservar a su mentora un puesto en las próximas listas. Mientras esa disputa permanece abierta, Gracia afronta este jueves la declaración judicial señalada desde julio.