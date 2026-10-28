Uno de los caballos rescatados de la fundación Quiron. Cedida

Terapia con caballos rescatados, la nueva iniciativa para niños con discapacidad en Orihuela: "Se han agotado las plazas"

Hay situaciones, circunstancias de la vida, en las que el contacto con los animales ofrece más respuestas y beneficios que muchos otros métodos convencionales de terapia.

Es el caso para las personas con discapacidad y los caballos, quienes van a poder tener la oportunidad de compartir momentos inolvidables y sanadores gracias a una iniciativa del Ayuntamiento de Orihuela.

Dirigida a un grupo de siete menores de entre 6 y 11 años con diversidad funcional, la actividad arrancará este sábado 31 de octubre y consta de doce sesiones semanales que se desarrollarán hasta el 23 de enero. Los encuentros tendrán lugar los sábados en las instalaciones de la Fundación Centauro Quirón, ubicada en Murcia.

Contacto con las familias

Tal como destaca la edil de Familia, M.ª Carmen Portugal a EL ESPAÑOL, esta propuesta permite continuar ampliando el programa municipal 'Elefantes de Papel', dando respuesta continua a las necesidades manifestadas por los hogares con miembros con diversidad funcional.

El origen de la iniciativa parte de las reuniones de trabajo con el tejido asociativo local, concretamente tras un encuentro con la Asociación Libertea de Orihuela, colectivos de apoyo al autismo que sugirieron rescatar esta disciplina terapéutica.

La respuesta de las familias oriolanas ha sido inmediata: "La totalidad de las siete plazas ofertadas se cubrió en menos de 24 horas desde su anuncio", asegura la concejala, generándose además lista de espera para participar.

Desde el departamento municipal señalan que la alta demanda responde al carácter participativo del programa, cuyos proyectos nacen directamente de la escucha activa a las peticiones de los colectivos.

Ayuda bidireccional

Uno de los elementos singulares del programa radica en la metodología de la Fundación Centauro Quirón, entidad sin ánimo de lucro especializada en intervenciones asistidas cuyo equipo de équidos está formado íntegramente por animales rescatados de situaciones de abandono o maltrato.

Como explica el presidente de la fundación, Pedro Ferrer, la intervención establece una relación de ayuda bidireccional. En este proceso, los menores no solo reciben los beneficios rehabilitadores de la terapia, sino que rompen el rol tradicional de pacientes para convertirse en cuidadores activos de los propios caballos.

Desde la vertiente técnica, el tratamiento integra las metas de disciplinas como la psicología, la logopedia, la terapia ocupacional y la fisioterapia en el entorno ecuestre. Cada sesión, de una hora de duración, se divide en dos bloques de 30 minutos:

- Treinta minutos a pie de tierra: enfocados en el primer contacto con el animal, el conocimiento mutuo, la adquisición de rutinas y la regulación emocional.

- Treinta minutos de monta terapéutica: orientados al trabajo dinámico mediante ejercicios adaptados sobre el caballo.

A través del cuidado y la equitación se abordan necesidades físicas, sensoriales, cognitivas y sociales, estimulando aspectos clave como la coordinación, el equilibrio, la regulación sensorial y la autonomía personal.

'Elefantes de Papel'

La incorporación de la terapia ecuestre marca un nuevo paso en la evolución de 'Elefantes de Papel', proyecto municipal iniciado en 2024.

La iniciativa comenzó con un club de lectura accesible dirigido a diez familias y progresivamente ha sumado talleres de juegos de mesa, visitas al Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja (MUDIC) y sesiones de cine adaptado que reúnen mensualmente a cerca de 80 asistentes.

El programa, distinguido como buena práctica por la Red Europea de Municipios Amigos de la Familia, incluye asimismo el proyecto 'Cuerpo, Sentidos e Inclusión'. Ante los resultados y la demanda registrada en esta primera edición de terapia ecuestre, la concejalía confía en poder consolidar la actividad de forma permanente en las próximas promociones anuales.