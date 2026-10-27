La Vega Baja lanza su nueva web turística y reconoce a los primeros integrantes de su Club Gastronómico

La Vega Baja del Segura cuenta ya con una nueva herramienta digital para promoverse como destino. El Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja del Segura (CONVEGA) ha presentado la web de la Marca Territorio, un espacio online que reúne y da visibilidad a los atractivos turísticos, culturales, naturales y gastronómicos de toda la comarca.

La presentación, celebrada en la Biblioteca María Moliner de Orihuela, ha servido también para entregar los primeros distintivos del Club de Producto Gastronómico, una iniciativa que reconoce a restaurantes, comercios, productores, espacios visitables y eventos comprometidos con el producto local.

Escaparate digital

El nuevo portal, accesible en comarcavegabaja.com, ofrece información sobre los 27 municipios de la Vega Baja y pone en valor su patrimonio natural y cultural, sus rutas de senderismo y cicloturismo, sus propuestas de ocio y su amplia oferta gastronómica.

La plataforma incorpora además un inventario de recursos turísticos de cada localidad, información sobre la Marca Territorio y las entidades adheridas, una agenda de eventos, un apartado de novedades y una sección dedicada al talento local.

La web está pensada también como una herramienta de trabajo para las oficinas Tourist Info de la comarca, que podrán utilizarla para asesorar a los visitantes y recomendarles experiencias adaptadas a sus intereses.

La vicepresidenta de CONVEGA, Miriam Trives, ha explicado que el portal responde a la apuesta del Consorcio por un proyecto “de comarca” que contribuya al desarrollo del territorio. “Queremos ofrecer herramientas útiles para los municipios, el sector turístico y quienes nos visitan”, ha señalado.

Según Trives, la Marca Territorio necesitaba un espacio propio para mostrar la riqueza de la Vega Baja, apoyar al tejido empresarial y reforzar el sentimiento de pertenencia. “La promoción del territorio debe traducirse en oportunidades para los 27 municipios”, ha añadido.

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha destacado el valor de disponer de recursos que “muestran los atractivos de cada localidad y la esencia que tiene esta comarca en su conjunto”.

“Cada municipio tiene su propia identidad y la suma de todas esas singularidades nos convierte en una tierra diversa, atractiva, con personalidad y con muchas cosas por descubrir. Sumar esfuerzos no resta protagonismo a los municipios; nos hace más fuertes como territorio”, ha afirmado.

Producto local

La nueva web incluye asimismo un espacio específico para el Club de Producto Gastronómico, donde se puede consultar la iniciativa, conocer a sus integrantes y descubrir sus experiencias.

En el acto se han entregado los primeros distintivos a establecimientos y propuestas que apuestan por la calidad, la identidad gastronómica y el producto de proximidad de la Vega Baja del Segura.

Entre los restaurantes distinguidos figuran Hangry by Tario, de Albatera; El Buey y Los Infantes, de Almoradí; y Nueva Estrella, de Benejúzar.

También han recibido el reconocimiento varios eventos gastronómicos: las Jornadas Gastronómicas de la Breva (Albatera), la Costra Market (Callosa de Segura), la Feria Gastronómica de la Alcachofa y el Brócoli (San Fulgencio), y la Ruta de Tapas con Historia y la Setmana de la Nyora i Llagostí de Guardamar del Segura.

El listado se completa con el Mercado de Abastos de Callosa de Segura, como espacio visitable; los comercios Pastelería La Roja (Almoradí), Panadería Torregrosa (Los Montesinos), Alacena de la Vega (Orihuela), Pastelería Crujiente y Candela La Gelatería de Redován; y Cervezas Segura, de Orihuela, como productor y comercio.

Miriam Trives ha agradecido la implicación de los primeros miembros del club y ha subrayado que “detrás de nuestra gastronomía hay empresas y profesionales que mantienen vivo el vínculo entre lo que somos y lo que comemos”.

“El Club de Producto Gastronómico nace para ofrecer nuevas propuestas para descubrir la comarca, dar mayor visibilidad a sus integrantes y conectar ese trabajo que existe del paisaje al producto y del producto a la mesa”, ha añadido.

Gastronomía comarcal

Durante la presentación se ha desvelado también la imagen oficial del Club de Producto Gastronómico ‘Vega Baja del Segura a la mesa’, una marca de pertenencia creada para poner en valor la cocina de cercanía, el producto comarcal y el papel del sector en la proyección cultural y económica del territorio.

El diseño, obra del diseñador gráfico Ibán Ramón Rodríguez, combina la Marca Territorio —creada por Dani Nebot— con un tenedor y una figura inspirada en un plato contemporáneo, como símbolo de la experiencia gastronómica.

Estas actuaciones forman parte del Plan de Dinamización y Gobernanza Turística que impulsa CONVEGA con el apoyo de la Diputación Provincial de Alicante y la colaboración de los ayuntamientos de los 27 municipios de la comarca.