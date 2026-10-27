El grito de auxilio del campo alicantino llega a Madrid con 300 agricultores desplazados: "Se está abandonando la tierra"

Unos trescientos agricultores llevarán el grito de auxilio del campo alicantino frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante la gran protesta-tractorada del 28 de octubre para exigir medidas urgentes para evitar el abandono en el sector.

Una nueva tractorada recorrerá la capital con miles de agricultores de las principales asociaciones de toda España para volver a exigir soluciones en un sector acosado por la competencia desleal, la regulación de la Unión Europea y el incremento imparable de costes.

Asaja Alicante fletará autobuses gratuitos desde diferentes comarcas de la provincia: la Vega Baja, El Comtat, l’Alcoià, el Alto Vinalopó y el Bajo Vinalopó (Elche) para alzar la voz en la capital, en unidad de acción, con el resto de las organizaciones agrarias nacionales.

La tractorada será similar a previas reivindicaciones, pero adquiere un tinte de mayor gravedad por enfrentarse a problemas enquistados que están acelerando el abandono de la actividad agraria en todo el territorio nacional y, especialmente, en la Comunitat Valenciana.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, explica que el momento que está viviendo la agricultura alicantina y la española en general es "realmente muy complicado; se está abandonando la tierra".

"Estamos viendo cómo están llegando productos de terceros países sin ninguna limitación, ni sanitaria, ni medioambiental, ni nada. Llegan a Europa productos a los que no se les exige lo que a nosotros sí se nos exige, lo que nos hace menos competitivos. Todo esto es debido al exceso regulatorio que nos están metiendo", lamenta.

Importación masiva

La invasión de frutos extranjeros ha provocado la pérdida de unas 100.000 toneladas de limón entre Alicante y Murcia durante el verano debido a la importación masiva de cítricos desde Sudáfrica y Argentina en volúmenes muy superiores a la demanda europea.

"Este año el limón es muy bueno, pero hemos partido de un mercado completamente saturado, sin capacidad de reacción, y nos complica mucho la campaña. Es el problema principal de Alicante, siendo el limón el producto que más volumen genera y de mayor valor económico", indica.

La permisividad con el producto extranjero se suma al fuerte encarecimiento del combustible y los fertilizantes, con subidas de un 40 % y un 30 %, respectivamente, lo que erosiona aún más la rentabilidad en sectores como el cereal, el olivar y la apicultura.

El presidente de Asaja Alicante advierte de que estos factores, sumados a la pérdida de productividad por las normas que impone Europa, "hacen directamente que la rentabilidad desaparezca de las explotaciones y estemos al borde del colapso".

La movilización espera provocar medidas estructurales y no "parches", como califica las ayudas al campo activadas por el Gobierno.

"No puede ser que sigan llegando productos de cualquier país en unas condiciones que en Europa no se permiten. O jugamos todos con la misma baraja o no puede ser", apunta.

Exigen las mismas medidas

"En Mercosur se firmó el acuerdo en mayo y en septiembre se ha prohibido la importación de carne de Brasil porque no hay garantía de que no sea tóxica para el consumo humano, al no poder garantizar el uso de hormonas y antibióticos prohibidos en la ganadería europea", compara para exigir las mismas medidas con los productos agrícolas que llegan sin garantías de seguridad alimentaria.

La tractorada del 28 de octubre continuará con acciones de protesta directa, como el reparto gratuito de fruta en la puerta del Ministerio de Agricultura el 3 de noviembre, procedente de excedentes que no pueden vender por la saturación del mercado.

"De Sudáfrica han traído 450.000 toneladas de limones cuando en Europa se consumen menos de 300.000", subraya.

La asfixia del campo valenciano se traduce en el abandono de fincas agrícolas.

En la última década se han perdido el 20 % de las tierras de cultivo en la Comunidad Valenciana (35.000 hectáreas abandonadas), mientras la afiliación a Asaja crece como organización de "refugio y defensa de los agricultores", concluye Andreu.