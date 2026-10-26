El vehículo con el que se produjeron los atropellos. Guardia Civil

Detienen a un joven de 21 años por atropellar a dos personas tras una discusión en Dolores

Un joven de 21 años ha sido detenido tras atropellar a dos personas, de 20 y 29 años, tras una discusión en Dolores.

El presunto autor ha sido arrestado por la Guardia Civil tras realizar una maniobra que iba dirigida directamente contra ellos la madrugada del 13 de septiembre en una calle del casco urbano de Dolores.

Tras una discusión entre el autor y las dos víctimas, este habría iniciado una peligrosa conducción, realizando un brusco giro para cambiar de dirección y dirigiendo el vehículo hacia donde se encontraban las dos víctimas, arremetiendo con este contra ellos y arrollándolas.

Tras el atropello, el vehículo impactó contra el bordillo de la acera y la fachada de una vivienda, ocasionando daños materiales.

Después, el presunto autor se dio a la fuga y abandonó el vehículo en las inmediaciones. Los investigadores pudieron corroborar que el conductor circulaba a una velocidad claramente inadecuada para las condiciones de la vía y que realizó un giro dirigido hacia el lugar donde se encontraban ambas víctimas.

Durante el desarrollo de la denominada operación “Obtritio”, los agentes del área de investigación de la Guardia Civil de Dolores localizaron el vehículo implicado, que había sido abandonado en las inmediaciones del lugar del atropello.

El análisis de los daños que presentaba, junto al resto de la información recabada durante la investigación permitieron avanzar en la reconstrucción de los hechos y determinar las circunstancias en las que se produjo.

Una vez reunidos los indicios e identificado el conductor del vehículo, la Guardia Civil ha detenido en Dolores a un hombre de 21 años como presunto responsable de los hechos.

Al detenido se le atribuyen dos delitos de homicidio en grado de tentativa y un delito de conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás.

El detenido ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que ha decretado su libertad con cargos. Las dos personas atropelladas, que fueron atendidas por los servicios sanitarios el día de los hechos, se recuperan en su domicilio de las lesiones sufridas y sus vidas no corren peligro.