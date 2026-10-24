Los vecinos de Guardamar ultiman un escudo jurídico si Costas activa el derribo de sus casas: la Audiencia Nacional

Los vecinos de la Playa Babilonia en Guardamar del Segura no dan por perdida la batalla para proteger sus centenarias casas proyectadas por el ingeniero Mira. Aunque el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso del Gobierno contra la Ley valenciana de Costas y ha dejado sin amparo autonómico, en el dominio público marítimo-terrestre, a las viviendas que se construyeron para proteger el municipio en los años 30 del siglo pasado, la asociación considera que aún quedan vías jurídicas para impedir una demolición que entienden precipitada, injusta y, sobre todo, de naturaleza política, ya suspendida en 2025.

Manuel López, representante de la Asociación de Vecinos Playa Babilonia, ha manifestado a EL ESPAÑOL que "parece más una decisión política que jurídica”. Y explica que se trata de una nota informativa difundida por el Tribunal Constitucional -la sentencia completa todavía no se conoce- declara inconstitucionales, en su aplicación sobre el dominio público marítimo-terrestre, el artículo 17 y la disposición final primera de la Ley 3/2025 valenciana, además de anular íntegramente la disposición adicional cuarta.

No obstante recuerda que "el alto tribunal sostiene que la Generalitat puede proteger e inventariar el patrimonio cultural, histórico y etnológico de los asentamientos costeros, pero no puede condicionar ni restar facultades al Estado en la franja marítimo-terrestre". Esto abre la posibilidad a que un cambio de Gobierno a partir del 29-N precipite la reforma de la Ley de Costas exigida por el Senado que lleva dos años bloqueada en el Congreso.

En cualquier caso cuentan con una baza jurídica de urgencia si fuese necesario. La Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso extraordinario en vía administrativa cuando se conoció la existencia de estudios del CEDEX anteriores a la construcción del espigón de la desembocadura del Segura. Aquellos informes alertaban de que la obra podía alterar la dinámica litoral y provocar erosión.

Manuel López, representante de la Asociación de vecinos Playa Babilonia de Guardamar, sobre la sentencia del TC. Héctor Fernández

Según la asociación, el espigón se construyó después con una dimensión muy superior a la prevista inicialmente (cinco veces más superficie) y con una orientación contraria a la del resto de espigones del levante español, lo que habría agravado la regresión de la Playa Babilonia.

Los documentos conocidos respaldan esa tesis. Un informe de 1984 advertía de que la obra suponía “una interrupción casi total del transporte longitudinal de arenas” y recomendaba un espigón más corto. Otros estudios de 1986, 1987 y 1988 constataban el retroceso de la línea de costa en las playas situadas al sur de la desembocadura y alertaban de que la infraestructura dificultaría el paso de sedimentos.

El propio CEDEX reconoció en 2023 que, tras la construcción de la nueva desembocadura, la costa retrocedió unos 35 metros y no se recuperó. El informe señalaba además que la curvatura del espigón sur se oponía a la desviación natural de las corrientes y recomendaba eliminar parte del espigón de la margen derecha para facilitar el retorno del material sedimentario aportado por el río Segura.

Los vecinos conocieron la existencia de estos informes tras una pregunta planteada en la comisión de investigación de la dana de 2019 en la Vega Baja. Sostienen que esos documentos habían quedado ocultos en el primer procedimiento judicial y que su aparición cambió el escenario del litigio.

Así, si ahora el Ministerio forzase ahora un derribo apresurado, la asociación podría acudir a esa causa pendiente ante la Audiencia Nacional para solicitar medidas cautelares. Ese recurso no resolvería el fondo del conflicto, pero podría suspender la actuación administrativa y ganar el tiempo necesario para una eventual reforma legal.

La situación política

Los vecinos creen que la resolución, avanzada mediante nota informativa, les ofrece una posibilidad ya que no afirma que las casas no merezcan protección, sino que la competencia para protegerlas corresponde, en todo caso, al Gobierno central. La Generalitat ha trasladado esa misma idea a los afectados: la sentencia cuestiona que la tutela se articule mediante una ley autonómica, pero no excluye que pueda hacerse a través de la legislación estatal.

Ese matiz es el que sostiene la esperanza de la asociación. La reforma de la Ley de Costas impulsada por el PP en el Senado lleva dos años bloqueada en la Mesa del Congreso, desde marzo de 2024, pese a que el PSOE garantizó en sede parlamentaria que las viviendas anteriores a 1988 no deberían tener problemas si existen colaboración institucional y acreditación documental. Para Manuel López, ese bloqueo resulta incomprensible: “Han bloqueado dos años una reforma de la Ley nacional que ya habría solucionado el problema”.

La incógnita ahora es si el Ministerio puede activar el derribo antes de que un eventual cambio de Gobierno tras las elecciones del 29-N permita desbloquear la reforma. Los vecinos dudan de que una actuación tan sensible pueda ejecutarse en pocas semanas, sin sentencia publicada, sin las comunicaciones y trámites correspondientes y sin las licencias necesarias para la demolición. A ello se suma el contexto político: PP y Vox se han comprometido con la causa, y la Generalitat ha asegurado que estudiará la sentencia y todas las vías jurídicas para seguir defendiendo los núcleos etnológicos de la costa.

Manuel López insiste en que el problema real de Guardamar, y de buena parte de la costa, no está siendo atendido. A su juicio, la Administración debe asumir sus responsabilidades en la gestión y el mantenimiento de las playas, en lugar de convertir a los residentes en culpables de una regresión litoral que, según los informes técnicos, se relaciona con decisiones públicas anteriores. “Es incomprensible que todo el empeño del Gobierno se ponga en derribar viviendas y tirar a gente de sus casas”, afirma.

El frente político acompaña al jurídico. La Generalitat y otras comunidades han reclamado la transferencia de competencias en materia de costas, una demanda que el Gobierno central no ha concretado con fecha, pese a que las transferencias a País Vasco y Cataluña se produjeron en un plazo mucho más breve. Para los vecinos, esa desigualdad refuerza la percepción de que el caso de Babilonia obedece a una decisión política antes que a una necesidad técnica o ambiental.

La sentencia del Tribunal Constitucional ha eliminado, de momento, el escudo autonómico que permitió paralizar el derribo en septiembre de 2025. Pero no ha cerrado el conflicto.

Destrozos de la dana Adam

Precisamente esta semana las redes sociales han alertado de lo que sucede con la playa y las infraestructuras en la zona cuando se producen derribos de casas. Allí donde el Ministerio forzó los primeros derribos el temporal se ha comido lo que quedaba de playa y ha provocado un gran socavón.

Como recoge David Renner en la red social TikTok, no es la primera vez que sucede esto y la asociación de vecinos ya denunció a la dirección general de Costas y al Ayuntamiento por otro hecho similar que todavía ninguna de las dos administraciones ha solventado.

Renner, tras enseñar el hueco que ha quedado en la zona "tras el temporal" recuerda que las casas se construyeron "para proteger al pueblo de Guardamar" y señala que por eso defiende "la historia y la finalidad" para las que fueron construidas hace casi un siglo, es decir, el patrimonio etnográfico de todo un municipio.