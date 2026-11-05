Elda rinde tributo a sus maestros zapateros y nombra a Raquel Sánchez Silva embajadora de su calzado

Bajo los focos del Teatro Castelar, la tradición zapatera de Elda recuperó anoche su dimensión más íntima y poética. Bastaron una cinta métrica, una regla graduada, un lápiz bien afilado y una hoja en blanco sobre la madera del escenario para detener el tiempo. Frente a un patio de butacas expectante, el maestro hormero Joaquín Iñíguez, curtido en más de cuatro décadas de oficio silencioso, tomó en directo la huella del pie de Raquel Sánchez Silva.

El gesto, sobrio y casi reverencial, sintetizó el espíritu de una velada donde la presentadora y periodista fue proclamada oficialmente Mejor Calzada de España 2026, convirtiéndose en la vigésima segunda mujer que inscribe su nombre en la selecta nómina de embajadoras del calzado eldense.

La ceremonia, conducida con soltura por Luis Larrodera, discurrió al compás del coro Gospel Spirit Valencia y bajo el lema ‘Voces que dejan huella’. La armonía coral sirvió de metáfora precisa para reivindicar que un zapato perfecto nunca es fruto del azar ni de un impulso solitario, sino de la conjunción coral de patronistas, cortadores, aparadoras y montadores.

Esa trastienda humana cobró vida propia a través de una proyección audiovisual que puso rostro a los artífices de las fábricas locales, subrayando el doble significado de un galardón que premia tanto la pisada elegante sobre la pasarela urbana como el legado intangible transmitido de padres a hijos.

Visiblemente emocionada, Sánchez Silva agradeció una distinción que trasciende el brillo del espectáculo para adentrarse en el alma manufacturera de la comarca del Medio Vinalopó. El alcalde de la ciudad, Rubén Alfaro, remarcó durante su intervención institucional que, mientras la mayoría de las personas dejan su impronta mediante la palabra o el afecto, en Elda esa huella se vuelve física y tangible en cada par manufacturado con garra y excelencia.

Raquel Sánchez Silva y el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, durante la gala. Ayuntamiento de Elda

En la misma línea, Andrea Paños, directora de la Fundación Museo del Calzado -entidad impulsora del certamen junto al consistorio-, recordó que detrás del glamour de la galardonada late el pulso de todo un tejido fabril volcado en proyectar la alta artesanía española al resto del planeta.

El reconocimiento en el Castelar culminó dos intensas jornadas de inmersión en la cultura zapatera de la ciudad. La visita había comenzado en las salas del Museo del Calzado con un encuentro entre la periodista, las instituciones y las principales firmas y proveedores que sostienen el sector, seguido al día siguiente por la recepción oficial en el Ayuntamiento, la firma en el Libro de Honor y un recorrido técnico por las instalaciones de la fábrica Magrit para conocer al milímetro el proceso productivo.

Ya por la tarde, instantes antes de enfilar el camino hacia el teatro, Sánchez Silva descubrió su propia placa en el pavimento de la calle Dahellos, integrándose para siempre en el Bulevar de la Mejor Calzada antes de cerrar la noche con el clásico brindis de hermandad en los salones del Casino Eldense.

La tradicional liturgia de La Mejor Calzada para Raquel Sánchez Silva. Ayuntamiento de Elda

El galardón Mejor Calzada de España está impulsado por el Ayuntamiento de Elda y la Fundación Museo del Calzado, una institución que trabaja activamente por la preservación, la divulgación y la promoción del patrimonio zapatero de la ciudad.

La directora del Museo, Andrea Paños, destacó en su intervención que “la protagonista no es únicamente la mujer que recibe el premio. Detrás de ella están nuestras marcas, nuestros diseñadores, los profesionales que trabajan en el sector y todas esas personas que hacen posible que un zapato de Elda llegue a cualquier lugar”.