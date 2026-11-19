Carlos Pérez, catedrático de Derecho Penal: "Arrepentirse de un crimen terrorista va mucho más allá de pedir perdón"

¿Puede un exterrorista reintegrarse en la sociedad? ¿Se puede medir el arrepentimiento? ¿Qué responsabilidad tiene una persona con problemas de salud mental por sus crímenes? Estas preguntas resumen algunas de las mayores dificultades jurídicas que plantean los delitos de terrorismo y que hoy en día se siguen debatiendo para comprender el peor lado del ser humano.

Investigadores, académicos, expertos en inteligencia y crimen organizado y juristas abordaron estas y otras cuestiones durante la III Jornada sobre Inteligencia, Terrorismo y Criminalidad Organizada, celebrada el pasado miércoles en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche.

Durante las jornadas se analizó el arrepentimiento en el ámbito del terrorismo, contrastando el fenómeno histórico de ETA con el yihadismo actual y su relación con la salud mental, así como las dificultades jurídicas y penitenciarias que existen para medir la sinceridad del arrepentimiento más allá de los meros trámites burocráticos o legales.

El catedrático de Derecho Penal del CEU Cardenal Herrera Carlos Pérez lleva años estudiando las consecuencias del arrepentimiento en los delitos de terrorismo y considera que el arrepentimiento de un criminal debe ir "mucho más allá de pedir perdón o de reconocer formalmente que se ha cometido un delito".

"El arrepentimiento no es solo remordimiento. Significa un acto de voluntad, una voluntad intelectiva, en el cual asumo que los hechos que he cometido no son correctos", explica.

En el ámbito penitenciario, esa evolución resulta determinante para valorar si un condenado puede acceder a determinados beneficios. No basta con que el interno presente un escrito de repudio o solicite perdón a las víctimas, ya que su comportamiento debe ser coherente con lo que manifiesta.

El catedrático distingue entre el terrorismo de raíz política, como el de ETA, y el yihadismo. Según el experto, en el primero el preso puede mantener sus ideas políticas y renunciar al empleo de la violencia para defenderlas. En el segundo, la ruptura puede resultar más complicada porque la justificación de los atentados se encuentra vinculada a una interpretación religiosa que el terrorista considera una exigencia divina.

"Al terrorista yihadista que está convencido de que esto es una exigencia propia de su relación con Dios, le tienes que convencer de que eso no se lo exige, sin que él tenga que renunciar a sus creencias. Usted puede seguir siendo musulmán, pero eso no es ser musulmán", señala Pérez.

Salud mental

A esta dificultad se suma la relación entre terrorismo y salud mental, un área cada vez más estudiada por los expertos para tratar de descifrar las motivaciones que hay detrás de estos actos.

Así, Pérez diferencia entre los integrantes de organizaciones estructuradas y los llamados lobos solitarios.

Según explica, los grupos terroristas suelen seleccionar a sus miembros y apartar a quienes presentan problemas psicológicos que puedan comprometer la seguridad de la organización, ya que "no les interesan". En cambio, quienes actúan individualmente "no pasan por esos filtros".

"El terrorista que pertenece a la organización normalmente no tiene problemas mentales porque la propia organización hace una selección de personas; si ve a alguien que no está bien de la cabeza, lo aparta porque pone en riesgo a los demás. En cambio, en los lobos solitarios no hay nadie que controle y se nutre de ellos", afirma.

El catedrático advierte de que, cuando existe una patología grave, también puede resultar difícil valorar si el arrepentimiento es auténtico.

En estos casos, sostiene que "el arrepentimiento es imposible o no es del todo real, porque no es el sujeto el que se manifiesta, sino la enfermedad".

La valoración de ese cambio personal plantea un desafío jurídico, especialmente desde que el Código Penal de 1995 dejó de contemplar el arrepentimiento como una circunstancia atenuante autónoma y lo sustituyó por figuras como la confesión o la reparación del daño.

"En el Código Penal ya no se habla de arrepentimiento, pero cuando tengo que pensar si le voy a aplicar un beneficio penitenciario o si va a pasar al tercer grado a un terrorista, sí que tengo que comprobar si se ha arrepentido", explica.

Los criterios para determinar este aspecto aún son difusos en el ámbito jurídico, con dificultades para trasladar una decisión personal a meros trámites formales.

Y recuerda la llamada Vía Nanclares, a la que se incorporaron presos de ETA que se desmarcaron de la disciplina del colectivo de reclusos de la organización, como ejemplo de una "ruptura real".

Por otro lado, defiende que los profesionales encargados de evaluar la evolución de los internos deben poder emitir sus informes con libertad, "sin temor a las consecuencias de sus conclusiones.

"Cuando un técnico tiene que valorar si una persona de verdad está arrepentida, tiene que hacerlo con total independencia, pensando que, diga lo que diga, está haciendo su trabajo y no va a haber consecuencias ni nadie se va a enfadar", concluye.