Detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche un fugitivo reclamado en Ucrania por tráfico de armas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre de 49 años sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención (OID) dictada por las autoridades de Ucrania por delitos contra el orden y la seguridad pública, tráfico ilegal de armas, municiones o explosivos.

El arrestado ha sido detenido tras tener conocimiento los agentes de la inspección y control de entrada de pasajeros del aeropuerto Alicante-Elche de que, en un vuelo procedente de Bratislava, viajaba un pasajero al cual le constaba una Orden Internacional de Detención por parte de las autoridades de Ucrania, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Una vez tomó tierra el avión, los agentes han comprobado en las bases de datos policiales y han confirmado que la Orden se encontraba vigente desde agosto de este año, por lo que han llevado a cabo su detención.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el año 2022, en la región de Zakarpatia (Ucrania). El fugitivo, en una fecha y circunstancias que no han podido ser determinadas por la investigación, habría adquirido 60 cartuchos de munición de calibre 7,62 mm para armas de cañón estriado que posteriormente ocultó en unas botas.

El 18 de marzo de 2022 viajaba como pasajero en un vehículo y trasladó la munición oculta en un par de zapatos de repuesto que llevaba consigo. Al día siguiente, las autoridades policiales interceptaron el vehículo en la localidad de Volovets, región de Zakarpatia (Ucrania), donde localizaron e incautaron los 60 cartuchos, que pertenecían al reclamado.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.