Javier, dueño de un bar en Benidorm: "Cuanto más se sube el sueldo, más se lleva el Estado y menos gana el trabajador"

Javier Castillo, presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Benidorm (Abreca) y dueño del establecimiento familiar La Cava Aragonesa, analiza la delicada situación que atraviesa el sector turístico local. A diferencia de otros destinos insulares o estacionales donde los negocios cierran varios meses al año, Benidorm mantiene su oferta gastronómica y hotelera abierta de manera continuada.

El principal obstáculo para cubrir las plantillas no radica en la falta de interés de los profesionales, sino en la imposibilidad de encontrar dónde vivir. "Hay un problema tan gordo, tan importante, que es el tema de la vivienda", señala Castillo. Según explica, existe una fuerte demanda de profesionales procedentes de Madrid, Albacete o Alicante que desean trabajar todo el año, pero la falta de inmuebles bloquea su llegada.

La brecha entre la hotelería y los establecimientos a pie de calle complica aún más la captación de personal. "Un hotel comprendo que en un momento dado pueda ofrecer una habitación, unas literas con unas taquillas, pero un restaurante, una cafetería o un bar no podemos ofrecer nada", lamenta el empresario.

Intentar compensar esta carencia incrementando las nóminas tampoco resuelve la ecuación debido a la presión fiscal. "Lo único que podemos hacer es ofrecer un plus de sueldo, un poquito más. Pero, ¿cuál es el problema? Que cuanto más subimos el sueldo, más retención tiene el trabajador, más se lleva el Estado y menos gana el trabajador y más impuestos paga el empresario", subraya Castillo.

Ante el encarecimiento de los alquileres en el casco urbano, muchos empleados optan por mudarse a municipios vecinos como La Vila Joiosa o la zona de l'Albir. Aunque allí los precios son entre 200 y 300 euros más bajos, se generan nuevos inconvenientes logísticos. "Luego para venir a trabajar a Benidorm tienes que venir en coche, en transporte público o en moto y buscar aparcamiento; el problema es muy gordo", advierte.

A la crisis habitacional se suma la dificultad para hallar perfiles cualificados y regularizados, un dilema con el que conviven desde hace unos cuatro o cinco años. "Hay mucha gente que viene a trabajar que no tiene papeles y no la puedes contratar porque tienes una inspección y te machacan", afirma Castillo. Además, apunta a la falta de experiencia y a la barrera idiomática de candidatos procedentes de diversas nacionalidades.

Respecto a las medidas de regularización de migrantes implantadas por el Gobierno de España, el presidente de Abreca se muestra escéptico sobre su eficacia inmediata sin formación previa.

"No ayuda por la sencilla razón de que no todo vale. Tú no puedes meter a gente a trabajar si no tiene conocimiento del trabajo y lo tienes que enseñar. Y si encima no habla tu idioma, ¿cómo lo formas?", cuestiona. Para el empresario, el ritmo de trabajo en Benidorm exige que el personal esté "al 100 % y con el conocimiento desde el primer día".

El impacto conjunto de la subida de materias primas, los impuestos y los costes laborales dibuja un horizonte incierto para el modelo hostelero tradicional. "La hostelería cada vez es menos rentable e interesa menos", concluye el dirigente patronal. En su opinión, el mercado camina hacia un cambio estructural irreversible: "Las franquicias y la hostelería familiar que hemos conocido toda la vida, eso con el tiempo va a desaparecer".