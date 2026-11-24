Rafa Mas, este martes en la plaza de Santa Faz con un grupo de turistas. M. H.

Compromís insiste en la tasa turística en Alicante: "Ya la estamos pagando los ciudadanos"

Compromís vuelve a la carga con el modelo turístico en la ciudad de Alicante. El portavoz municipal de la formación, Rafa Mas, ha vuelto a reclamar la implantación urgente de un gravamen al visitante para compensar lo que define como el sobrecoste operacional que soporta la población censada.

Ahí es donde ha hecho números: Alicante, con unos 360.000 habitantes recibe cinco millones de pernoctaciones al año. Y a eso añade los cruceristas, una cifra que se acerca a la población local, los 350.000 visitantes marítimos.

"Por cada alicantino hay 14 turistas y no pagan tasas. En esta ciudad sí que se paga tasa turística, pero la pagamos los alicantinos, que le pagamos la tasa que no pagan los turistas", sentencia el portavoz este martes.

Mas se muestra especialmente duro al abordar el impacto del turismo en la sociedad. "Es mentira que el turismo traiga riqueza y caiga en cascada. Es mentira. Se están forrando los lobbies de siempre porque los barrios no vemos un duro", afirma con rotundidad.

El edil denuncia que la inversión y la atención municipal se desplazan prioritariamente hacia las zonas litorales y el centro. "Los alicantinos estamos hartos de no ver un puñetero duro con la afluencia turística que tiene la ciudad", insiste. Y asegura que el modelo actual empobrece los distritos periféricos.

Según los cálculos de la formación, aplicar una tarifa de dos euros por noche de estancia e integrar la fiscalidad a los cruceros aportaría en torno a 10 millones de euros anuales a las arcas municipales.

Con los números de esos ingresos asegura que se podrían plantear otras inversiones para mejorar la ciudad, como en las áreas de limpieza y seguridad, donde faltan unos 150 barrenderos y alrededor de 200 policías locales.

"Cuando llega un crucero, las zonas turísticas están mucho mejor mantenidas y más limpias, pero recurso que no está en el barrio es recurso que está en la zona turística", critica Mas, añadiendo que cuando se desplaza la seguridad al litoral, "ese local no está en el barrio".

La turismofobia de la formación no es nueva. Han presentado hasta en tres ocasiones consecutivas la implantación de la tasa durante las fiestas de Hogueras. Aunque la propuesta ha sido rechazada por el pleno municipal y la Generalitat, Mas defiende que serviría para garantizar la viabilidad de la Federació de Fogueres ante la llegada de 1,5 millones de personas.

Hacer este llamamiento en plena campaña electoral suma otro factor para Compromís. "Pedimos que se articule normativa suficiente para que las ciudades podamos articular la tasa sin depender de la Generalitat", recalca.

De hecho, cuando formaban parte del Consell del Botànic entre 2015 y 2023 este fue un tema que se movió legislativamente y se convirtió en uno de los ejes de la campaña con la que perdieron frente a un PP y Vox que estaban en contra de su aplicación.

Ahora piden al futuro Congreso que genere una nueva legislación que obligue a la Autoridad Portuaria a transferir a las ciudades el dinero recaudado a los buques.

Y si bien de momento no consiguen ese apoyo, Mas recalca que no desisten. "Ciudades gobernadas por el Partido Popular ya se están planteando implantar la tasa turística porque es necesario incrementar los recursos", sostiene, aludiendo a capitales como Sevilla o Málaga. "No apostamos por la cantidad, apostamos por la calidad y sobre todo apostamos por la sostenibilidad", concluye el portavoz.