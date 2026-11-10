Javier, dueño de un bar en Benidorm: "El Imserso ya no es rentable ni para los hoteles ni para nosotros"

El modelo turístico tradicional de temporada baja apenas existe ya en Benidorm. Tras 18 años al frente de la patronal Abreca, Javier Castillo expone con claridad cómo impactan los programas subvencionados en los bares y restaurantes de la capital turística de la Comunitat Valenciana.

"La hostelería funciona muchas veces a raíz de los hoteles y los apartamentos; gracias a la gente que viene a habitar las distintas habitaciones libres, así funcionamos los restaurantes, bares, cafeterías y heladerías", explica Castillo sobre la dependencia mutua de ambos sectores.

El calendario local marca un antes y un después con el puente de octubre. "El fin de temporada es después de El Pilar a nivel nacional e internacional; el nacional sobre todo baja mucho, mientras que el internacional se va manteniendo con una línea de trabajo muy interesante y buena en invierno", apunta.

El programa Imserso, creado por el Gobierno de España, ofrecía una solución para los empresarios del turismo en muchas localidades de sol y playa. Al ofrecer unas vacaciones a precios muy asequibles fuera de temporada, se convertía en una vía de ingresos que permitía subsistir en los meses del duro invierno.

Ahora, en una de las ciudades de España con mayor número de habitaciones de hotel, ha dejado de resultar atractivo. Y eso lo denuncian también los bares: "El problema del Imserso es que cuando llegan a Benidorm lo que pagan por habitación son 25 o 26 euros por noche con pensión completa".

Castillo defiende que tanto hoteles como restaurantes reman en la misma dirección. "Aunque vayamos por canales diferentes, somos una confluencia que al final terminamos en el mismo sitio y trabajamos con el mismo cliente, porque tenemos que pagar los sueldos y las compras", reflexiona.

"No pueden comer ni beber"

Castillo celebra abiertamente que los alojamientos empiecen a dejar de contratar estas plazas. "Gracias a Dios ya no se cogen porque no es rentable ni para ellos, ni para nosotros, ni para los comercios", afirma tajante a EL ESPAÑOL.

La dinámica de consumo de estos huéspedes explica la falta de ingresos para los negocios de calle. "Cuando vienen, el desayuno lo tienen, la comida la tienen y la cena la tienen", recalca sobre la oferta del programa.

A eso suma que, "por lo general suele ser de 70 años para arriba, toman sus pastillas y no pueden beber ni comer ciertos productos, con lo cual a la hostelería y al comercio no nos hace mucha gracia". El hostelero puntualiza que la cuestión de fondo no es el factor generacional, sino la capacidad de gasto. "No es la edad, es también el poder económico medio-bajo que tienen", matiza.

Los que gastan

En este sentido, distingue a estos usuarios de otros perfiles de jubilados que sí dejan dinero. "Hay gente mayor, sobre todo los vascos, que viene con sus viviendas o de alquiler y pasan aquí cinco o seis meses en invierno", subraya.

El mantenimiento de la planta abierta ha propiciado la llegada de otros públicos. "Eso ha conseguido que también vengan ingleses de todas las edades y que podamos mantener todo el año a full equip, que para nosotros es la parte más importante", destaca.

A pesar de las bajas cifras de consumo, el programa cumple una función clave para la estructura urbana. "El Imserso es un producto que lo que le da es evitar el cierre de hoteles y de la ciudad, permitiendo que haya ambiente y vida; eso significa más mano de obra, más trabajo y que Benidorm sea una ciudad desestacionalizada y viva", reconoce.

No obstante, resume la postura actual de los hosteleros con una frase elocuente: "El Imserso, que viene bien; que no viene, también".

La gran ventaja competitiva de Benidorm frente a otros destinos turísticos es no interrumpir su actividad en ningún mes del año. "A una ciudad como Benidorm no nos interesa cerrar tres o cuatro meses como le puede pasar a Salou, a Torrevieja o a las Baleares; gracias a Dios, aquí no cerramos y mantenemos abierto todo", concluye.