El empleo hotelero en la Comunitat Valenciana crece un 4,4% y supera el aumento de viajeros este verano

El turismo nacional sigue siendo el principal origen de los clientes, con 1.775.603 viajeros y 5.672.846 pernoctaciones. Sin embargo, el mercado internacional se ha consolidado como uno de los motores del trimestre, al aportar 1.468.355 viajeros y 5.655.966 pernoctaciones, prácticamente la mitad del total registrado en la Comunitat.

Reino Unido continúa liderando la demanda extranjera, con 417.035 viajeros y 1.976.789 pernoctaciones. Los británicos permanecen de media 4,7 noches, frente a las 3,2 noches del visitante nacional. Francia, Italia, Países Bajos y Portugal completan los principales mercados internacionales, con Portugal destacando especialmente por su aportación en pernoctaciones.

La rentabilidad mejora

El ingreso por habitación disponible (RevPAR) alcanzó los 114,3 euros durante el verano, un 8,5% más que en 2025. La tarifa media diaria (ADR) se situó en 140,9 euros, con un incremento del 7,6%. Ambos indicadores crecen por encima de la media nacional, que avanzó un 7,1% en ambos casos.

Por provincias, València registró el mayor aumento de RevPAR, hasta 100,9 euros (+12,9%), seguida de Castellón, con 106,5 euros (+12,5%). Alicante, aunque creció a un ritmo más moderado (+5,9%), mantiene los valores más altos de la Comunitat, con 123,4 euros de RevPAR y 149,0 euros de tarifa media.

Benidorm

Benidorm se mantiene como uno de los grandes destinos hoteleros de España, al ocupar la quinta posición nacional en pernoctaciones, con 3.822.212. Solo Barcelona, Madrid, Calvià y Palma registran más pernoctaciones. València también se sitúa entre los veinte primeros destinos del país, con 1.539.459 pernoctaciones.

En ocupación, Benidorm alcanza el 91,9%, según los datos de HOSBEC, mientras que Alicante llega al 89,3% y Gandia al 88,3%. Los tres destinos figuran entre los veinte con mejor comportamiento de España durante el trimestre.

Valoración de HOSBEC

El presidente de HOSBEC, Fede Fuster, ha subrayado que el crecimiento del empleo confirma la apuesta del sector por un modelo más sostenible y de mayor valor añadido.

En su opinión, el hecho de que el empleo crezca casi cuatro veces más que los viajeros demuestra que el turismo valenciano está generando más recursos, más bienestar social y más puestos de trabajo.