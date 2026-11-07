La Costa Blanca pone el foco en el hijo único chino: el nuevo organizador del viaje familiar desde Asia a Europa

La delegación de la Costa Blanca en la Word Travel Market ha regresado de Londres con la mayor parte de sus objetivos conseguidos tras las reuniones con otros destinos, operadores, empresas, aerolíneas y asociaciones. De nuevo su presencia ha permitido afianzar el mercado británico, principal emisor de turistas en la provincia, y de explorar nuevas oportunidades de negocio en otros territorios como Europa Central y Oriental, con una estrategia de captación de grandes eventos turísticos internacionales, la promoción del golf para desestacionalizar la oferta y la atracción de un turismo de calidad.

Pero al mismo tiempo se están plantando las semillas del futuro turístico, que pasan por establecer alianzas con el mercado asiático, y especialmente de China. En este sentido el director del Patronato Costa Blanca, José Mancebo, ha explicado a EL ESPAÑOL que la estrategia pasa no solo por las relaciones y conexiones con el mercado británico (que ha centrado los últimos días en Londres) sino también con las grandes ciudades como Madrid y Barcelona o enclaves históricos icónicos como Granada o Toledo, que son los que atraen por el momento al turismo chino.

"Se trata de un mercado con poder adquisitivo pero con unas especificidades que obligan a preparar el destino y adaptar la planta hotelera. Por ejemplo, los hoteles tendrían que hacer desaparecer la nomenclatura de la planta cuarta de sus establecimientos por la tetrafobia del gigante asiático", comenta Mancebo.

En este contexto, el presidente del Patronato y de la Diputación, Toni Pérez, pone el foco en un segmento muy concreto que ya está funcionando en otros destinos. Se trata del hijo único (habitualmente millennial o Gen Z, digitalizado y anglófono) que actúa como organizador, guía y prescriptor financiero de las vacaciones de sus padres fuera de Asia.

Es un fenómeno que ya tiene nombre en el sector como "turismo familiar intergeneracional" o más coloquialmente del "pequeño emperador adulto". El objetivo es centrar la atención del destino en quien es el que organiza el viaje de toda la familia. Y destinos locales como Calpe, con la Muralla Roja de Bofill, pueden ser muy demandados en China con una promoción focalizada ya que es un icono reconocible en su cultura.

El turismo de sol playa también puede ser atractivo para este nuevo público ya que China concentra gran cantidad de playas pero muy diferentes a las mediterráneas. Para ello, la planta hotelera tendría que adaptarse a un mercado muy competido en un momento en que toda Europa está sintiendo cierta regresión económica aparejada a los problemas de inflación.

Mercado británico

Para Toni Pérez, esta feria "marca un primer paso para tener un pronóstico acertado de lo que será la actividad turística en 2027", debido al peso aplastante del viajero de Reino Unido en el territorio: la provincia de Alicante acapara cerca del 90% de los turistas británicos que visitan la Comunitat Valenciana, con Benidorm concentrando por sí sola el 50% de estos flujos.

Junto a la apertura de nuevas rutas y la mejora de la conectividad en el Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, la WTM ha dejado dos grandes hitos fijados en el calendario. Por un lado, el acuerdo con ETOA (European Tourism Association) para albergar en Benidorm su encuentro profesional Social Networking Event.

Por otro, la elección de la provincia como sede de la prestigiosa convención europea de la Asociación Internacional de Touroperadores de Golf (IAGTO), que reunirá del 17 al 19 de mayo de 2027 a más de un millar de delegados y operadores especializados de 40 países, con el respaldo conjunto de Turisme Comunitat Valenciana y la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca. Un espaldarazo definitivo para apuntalar el turismo de calidad, deportivo y de desestacionalización que busca equilibrar las cuentas del destino a corto y medio plazo.