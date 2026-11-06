Toni Pérez rechaza competir con el turismo 'low cost' del Mediterráneo: "Pasa por sueldos de 600 € y 12 horas de jornada"

La Comunitat Valenciana y la Costa Blanca no entrarán en una guerra de precios a la baja para competir contra otros enclaves turísticos del Mediterráneo. Así de contundente se ha mostrado el presidente de la Diputación de Alicante y del Patronato Costa Blanca, Toni Pérez, tras las advertencias recibidas en la World Travel Market (WTM) de Londres sobre la debilidad económica del mercado británico.

Pérez ha querido desarmar el argumento de quienes reclaman rebajas tarifarias agresivas frente a la pujanza de otros destinos competidores. El mandatario ha dejado claro el coste humano y ambiental que esconden esas ofertas imbatibles.

"Es fácil competir con otros destinos de Europa, especialmente del Mediterráneo", ha arrancado con dureza Pérez. "Pasa por pagar sueldos de 600 euros por jornadas de 12 horas sin protección social, por no depurar las aguas, por no recoger selectivamente los residuos o por no hacerte la cama durante cuatro días, salvo que lo pidas y lo pagues".

El dirigente provincial ha alertado de las enormes asimetrías de partida entre el modelo de la Comunitat y el de otros países rivales: "Otros destinos competidores no tienen problemas a la hora de obtener trabajadores, tienen una fiscalidad bajísima comparada con la nuestra y tienen unos parámetros de cumplimiento y sostenibilidad ambiental prácticamente en cota cero".

Frente a esa precarización, Pérez ha defendido el salto cualitativo de la planta hotelera alicantina y valenciana. Ha exigido además a la sociedad poner en valor lo que aporta el sector: "Aquí no vivimos del aire ni los turistas caen del cielo; esto no es una cuestión del azar, sino del afán de equipos que trabajan todos los días para hacer las cosas mejor".

Este posicionamiento se produce en un momento de incertidumbre de cara a la próxima temporada. La feria londinense ha puesto sobre la mesa un frenazo en el ritmo de reservas anticipadas desde el Reino Unido debido a la pérdida de poder adquisitivo de sus hogares.

El presidente de Hosbec, Fede Fuster, ha calificado este diagnóstico como una llamada de atención: "No voy a decir que nos han echado un jarro de agua fría, pero sí que nos han puesto en antecedentes de que la economía británica no está como otros años".

Según ha detallado Fuster, las familias británicas disponen de entre 1.000 y 1.200 euros menos al año por la inflación, el paro y los impuestos. Este impacto ya se refleja en los primeros sondeos de los turoperadores, con retrocesos previstos de entre un -4 % y un -6 % para este invierno, y de entre el -8 % y el -13 % para el verano.

A pesar de estas cifras, la patronal comparte plenamente la línea marcada por Pérez de no entrar en una espiral de descuentos. "Nuestra subida tarifaria está muy bien justificada y el mercado nos la está comprando gracias a que nuestros empresarios han invertido muchísimo en los últimos años en reposicionar hoteles de tres a cuatro estrellas, de cuatro a cinco y gran lujo", ha argumentado Fuster, recordando que si vendieran "el mismo producto más caro, tendríamos graves problemas".

En la misma dirección ha apuntado el director general de Turismo de la Generalitat, Israel Martínez, insistiendo en que el objetivo estratégico no es batir récords cuantitativos. "Nuestro turismo no está enfocado solamente a un mayor porcentaje de turistas que vengan, sino a que los que nos visitan sean de calidad y se dejen dinero en la Comunitat", ha concluido Martínez.