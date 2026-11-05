Los turistas italianos aumentan un 6,8% en septiembre y refuerzan la apuesta de la Costa Blanca por Italia

La Comunitat Valenciana cerró septiembre con 1.335.631 turistas internacionales, un 12,1% más que en el mismo mes del año anterior, según los datos provisionales de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) difundidos por el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. El avance es muy superior al registrado por el conjunto de España, donde las llegadas crecieron un 4,3% hasta los 10,1 millones de visitantes.

Se trata de buenas noticias para el sector ya que en el acumulado de los nueve primeros meses, la Comunitat suma 10,7 millones de turistas extranjeros, un 9,3% más, lo que sitúa a la comunidad entre los destinos españoles que mejor están aprovechando la demanda internacional.

Y dentro de ese contexto, el crecimiento del mercado italiano merece una lectura especialmente atenta. En septiembre llegaron a España 527.555 turistas residentes en Italia, un 6,8% más que un año antes, mientras que en el acumulado anual la cifra alcanza los 4,96 millones, con un incremento del 9,9%.

No es el mercado que más crece en términos porcentuales en el mes, pues otros orígenes, como el resto de Europa o Estados Unidos, registran avances superiores, pero sí es uno de los que muestra una expansión más sostenida y con mayor relevancia estructural para el litoral alicantino.

En cualquier caso, la tendencia no puede explicarse solo por la evolución general del turismo. Detrás del aumento italiano existe una política deliberada de captación impulsada desde la Diputación de Alicante y el Patronato Costa Blanca. La reapertura de la conexión aérea entre Alicante y Nápoles ha actuado como un catalizador: la institución provincial ha aprovechado la nueva ruta para desplegar una acción promocional en el sur de Italia, con encuentros con agencias de viajes, receptivos y operadores turísticos.

El objetivo no se limita a dar a conocer la oferta de sol y playa, sino que incluye la promoción de los recursos culturales, gastronómicos y de interior de una provincia que busca diversificar su imagen más allá de la temporada estival.

La apuesta por la conectividad es quizá el indicador más tangible de esa estrategia. Para el invierno 2026-2027, Alicante-Elche contará con enlaces directos con Milán, Roma, Nápoles, Venecia y Catania, con cerca de mil vuelos y más de 220.000 asientos ofertados.

Esa ampliación reduce la dependencia de los mercados tradicionales del destino y abre la puerta a una demanda italiana que ya venía creciendo antes de la recuperación de la ruta con Nápoles. En 2025, 701.316 italianos visitaron la Comunitat Valenciana, un 17,8% más que el año anterior, e Italia se situó como el sexto mercado emisor, con el 5,6% del total de turistas internacionales.

Más gasto

Los datos de septiembre sugieren que esas políticas empiezan a traducirse en resultados, aunque con matices. El crecimiento italiano es consistente y se apoya en una base de conectividad mucho más sólida que hace apenas unos años.

La promoción institucional en Nápoles, la campaña de imagen desarrollada con la televisión pública italiana y la presencia de la Costa Blanca en mercados como Milán refuerzan la visibilidad del destino en un momento en que la competencia por el turista europeo es cada vez más intensa. La RAI grabó en Alicante, Elche y Altea para el programa Kilimangiaro, una operación de comunicación que busca proyectar una imagen más amplia y sofisticada de la provincia.

El reto, sin embargo, no es solamente captar más visitantes, sino atraer perfiles con mayor gasto. El propio Patronato Costa Blanca reconoce que Italia es un mercado estratégico por su crecimiento, su conectividad y su capacidad de gasto, pero los datos disponibles muestran que todavía existe margen de mejora.

En la ciudad de Alicante, Italia ocupaba una posición intermedia entre los mercados internacionales, con un gasto medio diario de 135 euros, por debajo de los 145 euros del turista británico y muy lejos de los 230 euros del estadounidense. La comparación con Valencia, donde los italianos representan entre el 12% y el 14% del turismo internacional y gastan de media 142 euros diarios, ilustra el potencial que la provincia alicantina aún no ha agotado.

De este modo, el éxito de la estrategia dependerá de la capacidad para convertir el aumento de llegadas en pernoctaciones más largas, mayor consumo cultural y gastronómico y un gasto medio superior. El crecimiento del gasto turístico emisor italiano en España, que aumentó un 12% entre marzo de 2025 y febrero de 2026, ofrece un margen favorable para ese objetivo.