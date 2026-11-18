PLD Space firmará el lanzamiento de un satélite de Mitsubishi Electric a bordo de su cohete MIURA 5

PLD Space ha cerrado su primer acuerdo comercial de lanzamiento con Mitsubishi Electric Corporation. El contrato prevé que un pequeño satélite de la compañía japonesa viaje a bordo de MIURA 5, el lanzador que la firma española, con sede en Elche (Alicante), está desarrollando para acceder a la órbita.

La carga, un satélite de demostración en órbita (IOD), todavía se encuentra en fase de desarrollo. Está previsto que vuele en el segundo ensayo de MIURA 5 y que alcance la órbita terrestre baja (LEO), aunque la fecha del lanzamiento aún no está definida y dependerá del resultado del primer vuelo de prueba del cohete.

Megaconstelación

Según informa Efe, La misión formará parte de los planes de Mitsubishi Electric para crear una megaconstelación de satélites de alta fiabilidad. Esta red estará formada por múltiples naves que trabajarán de forma coordinada para prestar servicios espaciales, entre ellos comunicaciones y observación de la Tierra.

El satélite de demostración servirá para definir el concepto de sistema de esa futura constelación. De este modo, el acuerdo no solo contempla un lanzamiento puntual, sino que se convierte en el primer paso operativo de una colaboración orientada al despliegue de una infraestructura satelital más amplia.

De inversor a cliente

La relación entre ambas compañías ya existía en el plano financiero y estratégico: Mitsubishi Electric es inversor y socio de PLD Space. Con este contrato, la japonesa da un paso adicional y contrata a la empresa española como proveedora de servicios de acceso al espacio.

Para PLD Space, el acuerdo supone una validación comercial relevante de MIURA 5. Raúl Verdú, cofundador de la compañía, ha subrayado que Mitsubishi Electric conoce de primera mano la tecnología y la capacidad de ejecución de la empresa, por lo que su decisión de volar con el cohete refleja la confianza depositada en el programa.

Por su parte, Masahiko Arai, presidente del Grupo de Sistemas de Defensa y Espaciales de Mitsubishi Electric, ha destacado que PLD Space es un socio importante para la estrategia espacial del grupo japonés. Arai ha valorado la flexibilidad de MIURA 5 y el compromiso de la compañía española con una solución de lanzamiento ajustada a los requisitos de la carga útil.

Falta de capacidad

El contrato llega en un momento de mayor presión sobre el acceso al espacio. La demanda de lanzamientos crece, mientras que la disponibilidad de cohetes y ventanas de lanzamiento sigue siendo limitada, lo que convierte la reserva anticipada de capacidad en una herramienta clave para los operadores de satélites.

Asegurar una plaza en una misión futura permite a las compañías planificar mejor sus programas, reducir incertidumbres y avanzar en los plazos de despliegue de sus constelaciones. En este contexto, PLD Space presenta MIURA 5 como una alternativa europea, flexible y adaptable a las necesidades de cada cliente.

Diseñado para adaptarse

MIURA 5 busca ofrecer servicios de lanzamiento personalizados, con margen para ajustar la planificación de la misión, la órbita de destino y las interfaces técnicas. La compañía también contempla un acompañamiento directo al cliente durante todo el proceso, desde la preparación de la carga hasta el lanzamiento.

Con este primer contrato comercial, PLD Space avanza en su apuesta por construir una capacidad europea de acceso al espacio independiente, competitiva y escalable, orientada tanto a clientes institucionales como a operadores comerciales de satélites.