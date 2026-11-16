Pablo, investigador: "Los niños en más del 60 % de los casos saben que la IA no es correcta, pero aún así se la creen"

La penetración de la inteligencia artificial y los dispositivos digitales en las rutinas diarias ha alcanzado de lleno a la infancia y la adolescencia. Así lo revela la investigación impulsada por el Instituto Tecnológico de Producto Infantil y Ocio (AIJU) en el marco de la presentación de la 36ª edición de la Guía AIJU 2026-2027.

El proyecto, de carácter público y en el que participan 36 empresas con financiación de IVACE+i, busca monitorizar los hábitos lúdicos para evaluar la salud social del desarrollo infantil.

Su meta principal es clara: "Monitorizar cómo va cambiando el tiempo de juego y el tiempo de ocio en la infancia para ver si estamos evolucionando hacia un tipo de sociedad más saludable o si por el contrario estamos atendiendo ciertos peligros", destaca Pablo Busó, coordinador del área de Investigación Infantil en AIJU.

Si bien la inteligencia artificial se concebía inicialmente como una herramienta orientada al mundo empresarial y financiero, su adopción social ha sido fulgurante. "Hoy en día podemos ver cómo cualquier persona de cualquier edad, de cualquier sexo o de cualquier nivel educativo utiliza la inteligencia artificial de manera habitual, ya sea para hacer la lista de la compra, preparar un cumpleaños o irse de viaje", reflexiona Busó.

Ante este escenario, la investigación nacional —que contó con la participación de más de 800 familias, adolescentes y educadores— evaluó el alcance real de esta tecnología entre los menores. Los resultados confirman una adopción acelerada en todos los tramos de edad.

Entre los adolescentes, más del 80% utiliza la inteligencia artificial de forma frecuente tanto para estudiar como para su tiempo de ocio. Sin embargo, la penetración se extiende a edades muy tempranas: la mitad de los niños de 10 a 12 años la utiliza habitualmente, así como el 26% de los niños de 9 y 10 años y un 15% en el tramo de 6 a 8 años.

"Esto en el pasado hubiese sido un 0% hace cinco años", enfatiza Pablo Busó sobre la rápida evolución del hábito. "La proyección que podemos ver de lo que puede ocurrir dentro de cinco años es que, si el uso de inteligencia artificial ya está extendido en la adolescencia, en cinco años pueda estarlo también en la infancia".

El dilema escolar

El uso académico de la IA ha generado una paradoja en la autoconciencia de los estudiantes. Según advierte Busó, los menores perciben las imprecisiones de las herramientas, pero no dejan de utilizarlas.

"En más del 60% de los casos son conscientes de que todas las respuestas que les da la IA no son correctas, pero aún así se las creen", asevera el responsable de investigación de AIJU.

El investigador señala cómo esta dinámica altera los procesos de aprendizaje habituales: "Tienen claro que esa herramienta que ya están utilizando puede hacer que se esfuercen menos a la hora de hacer los deberes y que muchas veces copien esa información sin tener muy claro lo que significa y la pegan directamente en el trabajo que les haya pedido el profesor o la profesora".

Esta situación plantea serios retos metodológicos para la comunidad escolar. "Eso encadena ciertos retos para la sociedad, sobre todo de cómo vamos a empezar a evaluar el aprendizaje de estos niños, porque lo que es realmente interesante es ver cómo van adquiriendo una serie de competencias", reflexiona Busó.

La IA desplaza al juego físico

Uno de los hallazgos más contundentes del estudio es la pérdida directa de tiempo dedicado al juego libre y tradicional. La investigación evidencia que la adopción tecnológica no añade tiempo, sino que lo resta de actividades presenciales esenciales.

"Evidentemente, un día tiene 24 horas. Si utilizas el tiempo para una cosa, significa que estás renunciando a hacer otra cosa", explica Busó. "Cuando les preguntamos qué otras actividades están desplazando al usar la inteligencia artificial, lo que ellos mismos reconocen es principalmente tiempo de ocio de juego físico".

Esta pérdida de espacio para el juego en vivo coincide con una creciente sensación de enganche entre los propios menores. "Más del 70% de los adolescentes estaban diciendo que les generaba cierta dependencia ya a esta tecnología que acaba de entrar", revela el investigador.

El esfuerzo activo de jugar

Pese al avance digital, las encuestas del centro tecnológico demuestran que las inclinaciones naturales de los niños siguen priorizando la experiencia física y social. "Los niños y las niñas quieren jugar cuando les preguntas cuáles son sus actividades preferidas. En las cinco primeras posiciones siempre aparece jugar con juguetes o estar con los amigos, actividades que no requieren la utilización de pantallas", afirma Pablo Busó.

Sin embargo, la inmediatez de los entornos digitales termina imponiéndose sobre la iniciativa infantil. "Esto ocurre porque jugar lo que requiere es una actitud activa, un esfuerzo de pensar qué voy a hacer, frente a lo fácil que es decir: 'me aburro, cojo una tablet, cojo un móvil, accedo a redes sociales y ya está, ya he solucionado ese problema llamado aburrimiento', que puede ser muchas veces el inicio de la creatividad".

Busó remarca que las competencias clave para el desarrollo futuro no se adquieren en el entorno virtual. "Habilidades como la creatividad, la imaginación, la socialización, la concentración, el razonamiento o la coordinación ojo-mano son muy difíciles de adquirir en el mundo digital, mientras que el potencial que tiene el juego y el juguete para trabajar esas habilidades es muchísimo más alto".

Consecuencias para la salud

El exceso de tiempo frente a las pantallas arrastra secuelas sobre el bienestar físico y mental de los menores, en un contexto en el que el 90% de los niños ya superaba el tiempo de exposición recomendado por los especialistas.

Consultados por AIJU, profesionales de la psicología, pediatría y oftalmología relacionan el uso excesivo de pantallas con afecciones como la obesidad, la ansiedad, el estrés, la depresión, la miopía y la fatiga visual.

"Ha habido un cambio tecnológico mucho más rápido de lo que avanza la sociedad. Ahora es el momento de ser conscientes de la situación en la que estamos y empezar a regular y empezar a educar", concluye Pablo Busó.