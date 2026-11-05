La NASA incorpora a un científico alicantino en la hoja de ruta mundial sobre terremotos, volcanes y riesgos

Társilo Girona sobre la imagen de interferograma de la erupción del volcán Calbuco en Chile en 2015. NASA / Centro de Investigación Ames/CSIC

La NASA ha publicado una nueva hoja de ruta para orientar la investigación en geociencias durante la próxima década, y entre los expertos que han participado en su elaboración figura un investigador alicantino. Se trata de Társilo Girona, natural de Rojales e investigador Ramón y Cajal en Geociencias Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha formado parte del comité encargado de coordinar las aportaciones de la comunidad científica y de sintetizar las conclusiones del documento.

El informe, titulado CORE 2.0: Retos y oportunidades para la investigación en Superficie e Interior de la Tierra, plantea las grandes preguntas que deberán guiar el estudio del planeta en los próximos años. Entre ellas, cómo evoluciona el interior de la Tierra y cómo se relaciona con la superficie, los océanos y la atmósfera, así como de qué manera las ciencias de la Tierra sólida pueden aportar beneficios tangibles a la sociedad.

Girona no solo ha participado en la revisión y integración del contenido, sino que también es firmante de tres de los documentos científicos que han servido de base para el informe. Dos de ellos se centran en los procesos volcánicos y magmáticos, un campo en el que el investigador ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional, incluida una década de trabajo en Estados Unidos.

El texto de la NASA utiliza varios casos de estudio para explicar por qué la investigación geológica resulta tan relevante. Uno de los ejemplos es la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, iniciada en septiembre de 2021. Aquel episodio destruyó viviendas e infraestructuras, alteró el transporte aéreo y afectó a la agricultura y a la economía de la isla, mostrando cómo un único fenómeno natural puede tener consecuencias en múltiples ámbitos de la vida cotidiana.

Para Girona, La Palma dejó una lección clara: la vigilancia volcánica ha avanzado mucho, pero todavía es necesario comprender mejor los procesos físicos que generan las señales de actividad. “No es suficiente con identificarlas”, explica el investigador, quien defiende un enfoque integral que analice los sistemas volcánicos desde sus primeros indicios hasta sus efectos a largo plazo.

El informe identifica además las prioridades científicas y tecnológicas para los próximos años. Una de las ideas centrales es combinar las observaciones desde satélite con las mediciones realizadas sobre el terreno, los modelos físicos y las nuevas herramientas de análisis, como la inteligencia artificial. Esa combinación, señala el documento, permitirá mejorar la evaluación y prevención de riesgos como terremotos, erupciones o deslizamientos de terreno.

La agenda también tiene una dimensión práctica para la ciudadanía. Avanzar en estas áreas puede contribuir a gestionar de forma más sostenible recursos esenciales, como el agua subterránea o determinadas materias primas, y a reducir el impacto de las catástrofes naturales sobre las personas y las infraestructuras.

Aunque el informe se centra en Estados Unidos, Girona considera que sus recomendaciones son plenamente aplicables a España. Para el investigador de Rojales, resulta fundamental contar con políticas científicas que garanticen una financiación estable, faciliten el acceso abierto a los datos y transfieran el conocimiento a la sociedad de forma clara y útil.

“Estas prioridades son igualmente relevantes para España”, afirma Girona, quien defiende que los proyectos de investigación deben responder a las particularidades geológicas y a las necesidades sociales de cada territorio. Desde Alicante, su participación en este proceso internacional pone de relieve el papel que la provincia puede desempeñar en una de las grandes áreas científicas del futuro: entender mejor la Tierra para proteger mejor a quienes viven en ella.