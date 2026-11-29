Ya es oficial: hasta 4 horas de permiso retribuido para votar el 29N si te toca trabajar el domingo

Más de 1,3 millones de electores de la provincia de Alicante están llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre con motivo de las elecciones generales. Sin embargo, no todos disfrutarán de un día libre para ejercer su derecho al voto.

Los trabajadores que tengan que acudir a sus puestos de trabajo durante la jornada electoral podrán ausentarse durante un máximo de cuatro horas sin que ello suponga una reducción de su salario ni tengan que recuperar posteriormente ese tiempo.

Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 9:00 hasta las 20:00 horas, por lo que la duración del permiso retribuido dependerá del tiempo que coincida la jornada laboral de cada trabajador con el horario de votación.

Aquellos trabajadores cuyo horario laboral no coincida con el de apertura de los colegios electorales o lo haga durante menos de dos horas no tendrán derecho a disfrutar de este permiso.

Si la coincidencia entre ambos horarios es de dos horas o más, pero inferior a cuatro, la empresa estará obligada a conceder al empleado un permiso retribuido de dos horas.

En el caso de que la coincidencia sea de cuatro horas o más, pero inferior a seis, el trabajador podrá ausentarse durante tres horas. El máximo de cuatro horas corresponderá a aquellos empleados cuya jornada laboral coincida durante seis horas o más con el horario de votación.

En el caso de los trabajadores contratados a tiempo parcial, la duración de estos permisos se reducirá proporcionalmente en función de su jornada respecto a la de un empleado a tiempo completo de la misma empresa.

Será la empresa la encargada de determinar en qué momento de la jornada laboral podrá disfrutar el trabajador de este permiso, atendiendo a sus necesidades organizativas y productivas.

Para justificar su ausencia, el empleado deberá solicitar un certificado de voto en la mesa electoral y presentarlo ante la empresa.

Los derechos laborales se amplían para aquellos ciudadanos que hayan sido designados presidentes o vocales de una mesa electoral, así como para quienes ejerzan como interventores.

En estos casos, tendrán derecho a un permiso retribuido durante toda la jornada laboral del domingo, si les corresponde trabajar, y a una reducción de cinco horas de su jornada del lunes 30 de noviembre.

Esta reducción de cinco horas también se aplica a quienes tengan el domingo como día de descanso semanal.

Además, aquellos que deban trabajar en el turno de noche inmediatamente anterior a las elecciones podrán solicitar a su empresa un cambio de turno para garantizar el descanso necesario antes de la constitución de las mesas electorales.

Por otro lado, los presidentes y vocales de las mesas electorales recibirán una dieta de 75 euros por su participación en los comicios, cinco euros más que en las anteriores elecciones generales de julio de 2023.