Ya es oficial: los trabajadores tendrán derecho a 10 días de permiso si fallece su padre o su hijo; 3 si es abuelo o hermano

Los trabajadores españoles dispondrán de más tiempo desde este jueves para afrontar la muerte de un familiar cercano sin tener que reincorporarse inmediatamente a su puesto de trabajo.

El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto-ley que amplía de dos a diez días laborables el permiso retribuido por fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho, los padres o los hijos.

La medida, anunciada por Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, supone un cambio en el Estatuto de los Trabajadores y establece una nueva denominación para esta licencia: "permiso por duelo en caso de fallecimiento".

La ampliación hasta los diez días laborables se aplicará cuando fallezca el marido o la mujer, la pareja de hecho, el padre, la madre o un hijo.

Los trabajadores podrán disfrutar de este permiso dentro de las cuatro semanas posteriores a la pérdida, una medida que busca facilitar los trámites familiares y personales que siguen a la muerte de un ser querido.

La reforma también amplía el tiempo de ausencia retribuida para otros familiares. En concreto, los trabajadores tendrán derecho a tres días laborables si fallece un hermano, un abuelo, un nieto, un suegro, un yerno, una nuera o un cuñado, entre otros parientes incluidos en el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

En estos supuestos, el permiso podrá ampliarse en dos días adicionales cuando sea necesario realizar un desplazamiento, hasta alcanzar los cinco días laborables.

Hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores reconocía dos días de permiso por fallecimiento de determinados familiares, ampliables a cuatro cuando el trabajador necesitaba desplazarse.

El nuevo decreto eleva estas coberturas y reconoce más tiempo para afrontar el duelo, además de incluir cambios en los cuidados paliativos.

El real decreto-ley incorpora otras medidas relacionadas con el acompañamiento de familiares en situaciones especialmente delicadas.

Los trabajadores podrán solicitar adaptaciones o reducciones de jornada, así como cambios en la distribución del tiempo de trabajo, cuando su cónyuge, pareja de hecho o familiares por consanguinidad hasta segundo grado necesiten cuidados paliativos.

Además, se establece un permiso retribuido de un día para acompañar a una persona durante un proceso de eutanasia.

La norma se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles y entrará en vigor a partir de mañana jueves.

La norma deberá ser sometida a la convalidación de la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de 30 días, al encontrarse disueltas las Cortes.