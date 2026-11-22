La ley lo confirma: el trabajador tiene derecho a una subida de sueldo hasta 1.500 euros si cobra el SMI

Los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tendrán una subida en sus nóminas a partir del próximo 1 de enero de 2027.

El Gobierno ya ha aprobado el incremento del 5,3%, que eleva la remuneración mínima hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 18.004 euros anuales. Una cantidad que alcanza los 1.500 euros al mes si las pagas extraordinarias están prorrateadas.

La medida ha quedado recogida el pasado 17 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De esta manera, la nueva cuantía será obligatoria desde el comienzo del próximo año y supondrá 65 euros más al mes para quienes perciban actualmente el salario mínimo.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales cómo afectará esta modificación a los trabajadores y qué cantidad deberán cobrar dependiendo de cómo tengan distribuidas sus pagas extraordinarias.

"Vuestro sueldo no va a variar de aquí a diciembre, pero a partir de enero sí, tendréis que notar la subida si estáis cobrando el salario mínimo interprofesional", aclara.

En concreto, quienes tengan las pagas extras prorrateadas en sus nóminas deberán percibir aproximadamente 1.500 euros brutos mensuales en 12 mensualidades.

Por el contrario, aquellos que cobren las pagas extraordinarias por separado recibirán 1.286 euros brutos al mes, además de las dos pagas adicionales obligatorias.

Se trata de dos modalidades diferentes de percibir la misma remuneración mínima anual, que se eleva a 18.004 euros brutos.

Por tanto, no significa que los trabajadores con las pagas extraordinarias separadas vayan a cobrar menos, sino que recibirán parte de su salario en dos mensualidades adicionales.

El incremento no tendrá efectos inmediatos sobre las nóminas de noviembre y diciembre, pues será a partir del 1 de enero cuando las empresas deberán adaptar los salarios de sus empleados a las nuevas cuantías, siempre que trabajen a jornada completa y estén sujetos a esta garantía salarial.

La subida representa el mayor incremento del SMI de la legislatura y eleva un 75% su cuantía respecto a 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno.

Además, el Ejecutivo ha previsto mantener la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para evitar que quienes perciben el salario mínimo tengan que tributar por este incremento. De esta forma, millones de trabajadores comenzarán 2027 con una nueva referencia salarial mínima, que las empresas deberán respetar conforme a lo establecido en el real decreto.