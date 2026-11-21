Juan Carlos, dueño de 3 gimnasios: "Este es el mejor momento para desgravarse 150 euros de la renta del 2026"

La práctica deportiva regular y el cuidado de la salud vuelven a contar con un fuerte respaldo fiscal en la Comunitat Valenciana. En los últimos meses del ejercicio tributario, los usuarios de instalaciones deportivas disponen de la oportunidad de optimizar su declaración de la renta deduciéndose hasta 150 euros por sus gastos en gimnasios y actividad física.

El marco legal quedó consolidado tras la aprobación del Decreto Ley 1/2026, de 27 de febrero, del Consell, norma que modificó la Ley 13/1997 para extender el ámbito de las deducciones autonómicas en el IRPF.

Esta modificación legal elevó de forma sustancial el umbral de renta máxima para tener derecho a la deducción, fijándolo en 60.000 euros en tributación individual y 78.000 euros en tributación conjunta. Con este incremento, el beneficio fiscal alcanza a más del 90 % de las personas contribuyentes de la región.

Juan Carlos Gómez-Pantoja, presidente de la Asociación de Centros Deportivos de la Comunitat Valenciana (ACDCV) y vicepresidente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID), subraya la importancia de este momento: "Sin duda invertir en salud es prioritario. La sociedad española de las cosas que más valora es su bienestar y todo lo que sea invertir en su mejora de la calidad de vida".

Gómez-Pantoja incide en que la recta final del año es idónea para formalizar las inscripciones o renovaciones anuales: "Estamos en los últimos meses; yo os aconsejaría contratar una cuota anual para el próximo ejercicio pagándola antes de finalizar el año, y te ahorrarás 150 euros de tu pago anual en un gimnasio".

El impacto económico positivo para el usuario resulta especialmente llamativo cuando se combina la promoción comercial del centro con la ayuda pública. Según explica el directivo patronal, "cuando pagas una cuota anual, el centro te premia con un descuento de un 10 a un 20 %. Si a eso le unes que la administración autonómica te da una desgravación de 150 euros, el gimnasio se te rebaja en casi más de un 40 % de tu cuota".

Además del alivio al bolsillo familiar, la contratación de abonos anuales genera un efecto psicológico directo en la constancia del usuario. "Aquellas personas que se apuntan a una cuota anual se obligan a ir al gimnasio todo el año porque quieren amortizar lo que han pagado; es una ayuda mental que te obliga a permanecer y hacer ejercicio", destaca Gómez-Pantoja.

La deducción regulada en la letra ad del artículo 4.uno de la Ley 13/1997 contempla con carácter general una deducción del 30 % de las cantidades satisfechas hasta un máximo de 150 euros. El porcentaje de deducción se eleva al 50 % para mayores de 65 años o personas con discapacidad igual o superior al 33 %, y alcanza el 100 % para mayores de 75 años o personas con discapacidad igual o superior al 65 %, manteniéndose en todos los casos el tope de 150 euros.

Entre los gastos deducibles se incluyen las cuotas a gimnasios y clubes deportivos, el equipamiento obligatorio para deporte federado, servicios de entrenamiento personal y la atención prestada por traumatólogos, dietistas-nutricionistas, fisioterapeutas o podólogos.

Esta medida no surgió de forma imprevista, sino que responde a una reivindicación histórica impulsada por la representación empresarial del sector. "Nos reunimos con los partidos políticos y les explicamos que era muy aconsejable incidir en la cuota autonómica del IRPF".

"Les demostramos que las personas que van a los centros deportivos no solo mejoran su salud personal, sino que generan un ahorro sanitario importantísimo, un retraso en la dependencia y un menor gasto en farmacia", remarca el vicepresidente de la FNEID.

El directivo recuerda asimismo la evidencia constatada durante la crisis sanitaria: "Aquellas personas que se cuidan físicamente y van al gimnasio tienen mayor felicidad, mayor longevidad y mayor facilidad para no caer en un centro hospitalario o en una UCI".

El ahorro

La acogida social de la medida ha mostrado una trayectoria fuertemente ascendente desde su implantación. Si en el primer ejercicio el impacto fiscal asumido por las arcas públicas rondó los 25 millones de euros, Gómez-Pantoja prevé un retorno mucho mayor en esta campaña: "Este año creo que va a pasar de un ahorro para la sociedad civil de más de 50 millones de euros seguro. Es una cifra muy importante que queda directamente en el bolsillo del contribuyente".

Por último, el presidente de la ACDCV lanza una advertencia clave respecto a los requisitos formales y el método de pago exigido por la normativa para evitar sanciones fiscales. "El pago a los centros deportivos se tiene que hacer obligatoriamente a través de transferencia bancaria o con tarjeta. Si se paga en efectivo, no te lo puedes desgravar".

Gómez-Pantoja aclara que la norma busca garantizar la máxima transparencia en la industria: "Si te hacen una inspección tributaria y has pagado en efectivo, Hacienda te lo va a tirar para atrás y te van a meter una penalización. Para poder desgravártelo con garantías, la factura debe ir respaldada por su correspondiente justificante bancario".