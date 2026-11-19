El emprendimiento de la mujer en España: la intención de crear empresas se duplica, pero la consolidación se atasca

El emprendimiento de las mujeres en España ha vivido una transformación radical durante la última década. La intención de emprender entre las españolas de 18 a 64 años se ha duplicado, pasando del 5,8 % en 2015 al 12,8 % en 2025.

Así lo confirma el informe Evolución del emprendimiento de las mujeres en España 2015-2025, elaborado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España y GIRA Mujeres. La proporción de emprendedoras recientes con negocios de hasta tres años y medio subió del 5 % al 7,2 %.

Sin embargo, las empresas consolidadas retrocedieron levemente del 6,3 % al 5,9 %. Ante esta brecha entre lanzar un negocio y lograr mantenerlo en el tiempo, Ana Fernández Laviada, presidenta ejecutiva del Observatorio del Emprendimiento de España, señala que "el emprendimiento de las mujeres en España ha dado un salto en la última década".

"Hoy hay más mujeres que quieren emprender y más que lo hacen. Pero poner en marcha un negocio no basta, lo difícil es mantenerlo y hacerlo crecer", recalca.

Por eso, como prosigue, "el foco tiene que ponerse ahora en la consolidación, con más acceso a financiación, más redes y más acompañamiento cuando los proyectos dejan de ser nuevos, que es cuando más lo necesitan".

El análisis adquiere un peso muy relevante en la Comunitat Valenciana, donde el programa GIRA Mujeres de Coca-Cola acumula 1.567 participantes formadas a lo largo de sus ediciones.

En la X edición del programa, la provincia de Valencia lidera la participación autonómica con 36 emprendedoras. Alicante suma 12 participantes y Castellón cuenta con 7 en esta misma convocatoria. A escala nacional, la iniciativa alcanza ya a más de 23.600 mujeres acompañadas desde 2016.

Carmen Gómez-Acebo, directora de Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, valora este impacto: "Estos diez años nos han demostrado que no basta con impulsar la creación de nuevos proyectos; también hay que ayudar a que puedan mantenerse, consolidarse y crecer".

"El talento existe, pero necesita oportunidades, formación y redes de apoyo para desarrollarse. Los resultados del estudio nos permiten entender mejor dónde están hoy las necesidades y seguir evolucionando junto a las mujeres".

Juventud al inicio y trabas

El perfil de las emprendedoras varía notablemente según la antigüedad de su empresa. Las menores de 35 años suponen el 38,6 % de los proyectos recientes, mientras que las mayores de 44 años lideran el 53,9 % de los consolidados. El 84 % de la actividad total se concentra en entornos urbanos. Para casi siete de cada diez mujeres, la necesidad es la motivación principal para emprender.

Pese a ello, el 80,7 % de las iniciativas recientes da prioridad al impacto social y el 71,4 % atiende al impacto medioambiental. Las dificultades financieras continúan siendo el obstáculo central.

El capital medio necesario para arrancar se sitúa en 45.197 euros. El 63,5 % de las emprendedoras recurre a sus propios ahorros y el 11,8 % al apoyo familiar. La financiación bancaria únicamente cubre el 12,2 % de los casos.

Y a eso se añade que la conciliación representa una traba acusada. El estudio señala que las madres emprendedoras raramente logran desvincularse por completo de sus empresas durante la baja maternal.

Internacional y empuje rural

Pese a los retos, los negocios avanzan hacia sectores de mayor valor añadido. Los servicios a empresas (consultoría, tecnología o márketing) representan el 27,3 % de los negocios recientes y el 35,2 % de los consolidados. También crece la proyección exterior. El 29,1 % de los nuevos proyectos opera en el extranjero, frente al 19,7 % de 2015.

En el medio rural, el emprendimiento femenino reciente alcanza su máximo histórico con un 8,9 %.

María del Mar Fuentes Fuentes, catedrática de la Universidad de Granada y codirectora del informe, destaca esta tendencia: "Las mujeres que emprenden en el medio rural están demostrando que muchos pueblos tienen mucho que ofrecer. Son lugares atractivos para emprender, con necesidades aún sin cubrir que pueden abrir nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, las políticas de apoyo todavía no han terminado de reconocer este potencial".