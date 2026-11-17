Jesús, experto deshollinador: "Me encuentro más del 50 % de las chimeneas mal instaladas y con riesgo de incendio"

En estas fechas las chimeneas vuelven a ser protagonistas y, con ellas, las figuras de los deshollinadores, profesionales que escasean en una provincia donde el calor y las temperaturas templadas dominan buena parte del año.

A la escasez de profesionales cualificados se suma la abundancia de trabajadores sin la habilitación oficial obligatoria del Ministerio de Industria.

Jesús Francisco Bernal, experto en climatización y deshollinado de Deshollinados Alicante, explica que esta labor es estacional y requiere conocimientos técnicos precisos para evitar chapuzas estructurales y peligros extremos, como incendios provocados por la acumulación de hollín o el uso de materiales inadecuados.

"La mayor demanda de trabajo se concentra a partir de octubre o noviembre y se prolonga hasta enero; más adelante apenas recibimos llamadas. En esta zona geográfica el sector es muy reducido en comparación con el norte de España, donde muchos profesionales trabajan durante todo el año. Aquí resulta prácticamente inviable subsistir dedicándose en exclusiva a limpiar chimeneas debido al volumen de negocio", sostiene.

Así, asegura que más del 70% del mercado de limpieza de chimeneas está cubierto por operarios no acreditados. Pese a que carecer del carné RITE de Industria acarrea sanciones de hasta 60.000 euros y deja sin cobertura al cliente frente a su aseguradora en caso de siniestro por incendio o intoxicación.

"El gran riesgo para el cliente radica en los siniestros: si se produce un incendio o un problema de monóxido de carbono y el perito comprueba que los trabajos no fueron ejecutados por un técnico habilitado por el RITE, la compañía aseguradora puede rechazar la cobertura de los daños", advierte.

El experto indica que el hollín acumulado arde "exactamente igual que el carbón de una barbacoa. La creosota se solidifica formando una capa similar al alquitrán que mantiene las brasas vivas durante mucho tiempo. Tras quemar aproximadamente 3.000 kilos de leña, ya se acumula la cantidad suficiente para originar un fuego. Durante un incendio de chimenea, los conductos metálicos pueden ponerse al rojo vivo, alcanzando entre 1.000 °C y 1.600 °C".

"A esas temperaturas los tubos se deforman y doblan; si entran en contacto con vigas de madera o cañizos habituales en los tejados, pueden consumir la cubierta entera y tirarla abajo. En edificios de pisos, un conducto a más de 1.000 °C tras el tabique puede rajar y reventar ladrillos", sostiene.

Con todo, la mayoría de las instalaciones inspeccionadas presentan deficiencias graves, como tubos de chapa galvanizada carcomidos por los ácidos o conductos interrumpidos en falsos techos.

"Más de la mitad de las chimeneas que inspecciono presentan defectos graves de montaje. Me encuentro con tuberías de chapa galvanizada instaladas indebidamente por albañiles; los ácidos y el vapor de agua del humo acaban carcomiendo el galvanizado en apenas cinco o seis años, deshaciendo el conducto por dentro de la obra cuando la normativa exige acero inoxidable", lamenta.

También es habitual ver conductos interrumpidos que no llegan hasta la coronación del tejado, vertiendo hollín directamente sobre falsos techos de escayola.

Desde la Asociación de Deshollinadores Españoles (ASDE), de la que forma parte, tratan de realizar una labor divulgativa para que los profesionales se formen y obtengan su habilitación técnica oficial de Industria, un proceso que requiere en torno a seis meses de estudio.

"Es indispensable profesionalizar y regular este oficio para garantizar la seguridad de las personas en sus hogares", concluye.