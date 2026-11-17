Una de las entrevistas hechas en el documental 'En vilo: Ceuta no se rinde' Trabajo Duro

Dar voz al colectivo de autónomos y pequeños empresarios de Ceuta era el objetivo de dos alicantinos, Dioni Navarro y Cristian Rojas. Gracias al documental que acaban de estrenar en redes, En vilo: Ceuta no se rinde, han conseguido reflejar parte del impacto tras la crisis vivida este verano con la llegada masiva de migrantes desde las fronteras con Marruecos.

Navarro cuenta, antes de participar en la Noche de la Economía Alicantina, que la idea cobró fuerza al constatar la cobertura mediática habitual sobre la ciudad: "Veíamos una imagen muy difuminada de lo que era Ceuta, muy enfocada al problema y no veíamos algo relacionado con el autónomo o el empresario".

Y para saber de primera mano lo que sucedía, fue con su equipo a la zona a finales de septiembre sin una agenda rígida. Con él, Rojas, que ha asumido las tareas de dirección. "A la aventura", confiesa el también dirigente patronal, ya que es presidente de Jovempa provincia de Alicante.

Eso sí, no partían de cero, tras contactar con la COE local iniciaron entrevistas a través de redes sociales con todo tipo de perfiles: "Desde sitios de bares, tiendas de ropa o de golosinas, hasta peluquerías; un poco de todos los perfiles".

El impacto emocional del viaje llevó a los creadores a ampliar su estancia para recoger más vivencias. "La sorpresa nos la llevamos nosotros porque nos emocionábamos en cada testimonio de cada autónomo, de lo mal que lo estaban pasando", confiesa Navarro tras dos meses de intenso trabajo de edición.

Uno de los aspectos que más marcó a la expedición alicantina fue el apego patriótico percibido en las calles. "Nos hemos sentido más españoles en Ceuta que en la península, incluso", afirma rotundamente este empresario de 37 años.

El empresario insiste en la fuerte identidad de la ciudadanía: "Ceuta es más español que cualquier pueblo o ciudad de la península. Había banderas de España por toda la ciudad, con un sentimiento como debería ser el de un país". Y ahí aprovecha para recalcar el trato recibido asegurando que "el caballa es superhospitalario, super buena persona y super buena gente".

En el plano estrictamente económico, el presidente de Jovempa resalta el potencial que ofrece la ciudad autónoma para la inversión. "Hay muchas oportunidades de negocio en Ceuta, sobre todo porque los impuestos son diferentes a los de la península y hay mucho sentimiento de colaboración".

Sin embargo, Navarro contrapone este potencial con la falta de respuesta institucional a nivel nacional. "Quien tiene que ayudar sobre todo en estos momentos es el Gobierno, que no lo está haciendo, no están apoyando", acusa con firmeza.

En esa misma línea, califica la situación actual de "auténtica vergüenza" y afirma que "el sentimiento que tiene el ceutí es de impotencia".

Ese trabajo ya ha sido presentado al público, en la biblioteca pública de Ceuta con la presencia de autoridades locales y representantes nacionales del ámbito empresarial, marco en el que además se formalizó la creación de AJE Ceuta.

"Llenamos la biblioteca de Ceuta; super felices, super contentos, todos muy emocionados allí y muy agradecidos al pueblo ceutí y a los caballas, que nos han tratado como si fuésemos otro más", valora.

Por todo ello, los promotores del documental se comprometen a seguir dando difusión a la realidad de la ciudad norteafricana. "Queremos ser un pequeño altavoz que continúe dándole voz al pueblo ceutí aún no están reparados totalmente y les queda mucho; esperemos estar ahí con ellos", concluye.