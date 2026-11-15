La ley lo confirma: la empresa no puede obligar al trabajador a coger vacaciones en Navidad de manera unilateral

Con la llegada de la Navidad las empresas reorganizan sus plantillas y plantean cierres o turnos de descanso, una cuestión que puede generar conflictos es si la compañía puede imponer esos días libres sin contar con sus empleados.

La respuesta está en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el derecho a las vacaciones anuales. La normativa reconoce a cada empleado un mínimo de 30 días naturales de descanso retribuido al año, pero no establece que deban disfrutarse necesariamente en verano, Navidad o cualquier otro periodo concreto.

Desde Factorial, el software de recursos humanos y finanzas, sostienen que tanto en verano como en Navidad las empresas pueden dar vacaciones a sus trabajadores, aunque si algo está claro es que ambas vacaciones "son muy distintas".

"Muchos trabajadores los disfrutan en verano porque es cuando sus hijos están de vacaciones escolares y también porque es cuando hace buen tiempo para viajar y realizar actividades al aire libre. Además, a muchas empresas les interesa que los trabajadores tengan los días vacacionales en verano porque es cuando hay menos carga de trabajo", indican.

Esto significa que las empresas no están obligadas a conceder vacaciones durante las fiestas navideñas, pero tampoco pueden decidir unilateralmente cuándo debe disfrutarlas cada trabajador.

El calendario debe fijarse de común acuerdo entre la compañía y el empleado, de acuerdo con lo establecido en los convenios colectivos sobre la planificación anual de las vacaciones.

Por tanto, si una empresa quiere cerrar durante varios días en Navidad y pretende descontarlos del periodo vacacional de sus trabajadores, no basta con comunicarlo. La organización de esos días debe ajustarse a la normativa y a los acuerdos aplicables.

El cierre de la actividad no permite, por sí solo, imponer vacaciones de forma unilateral. El Estatuto también establece que el trabajador debe conocer las fechas que le corresponden con, al menos, dos meses de antelación al comienzo del disfrute.

En caso de desacuerdo sobre el periodo de vacaciones, será la jurisdicción social la encargada de resolver el conflicto mediante un procedimiento específico.

Y es más, la legislación española no contempla un derecho específico a disfrutar vacaciones durante las fiestas navideñas ni obliga a las empresas a concederlas en esas fechas.

Cada trabajador puede solicitarlas, pero su aprobación dependerá del acuerdo con la compañía y de los criterios establecidos en el convenio colectivo.

La situación es diferente cuando existe un acuerdo colectivo, una condición más beneficiosa o una práctica consolidada en la empresa que regule el descanso durante esas jornadas.

Desde Factorial sostienen que la planificación anticipada resulta especialmente importante durante estas semanas, cuando coinciden las solicitudes de numerosos empleados y las necesidades de cobertura de las empresas.