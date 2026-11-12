La ley lo confirma: llegar demasiado pronto al trabajo puede justificar un despido sin indemnización

Si bien llegar antes de la hora de entrada suele interpretarse como una muestra de compromiso con el trabajo, hacerlo de manera reiterada contra las instrucciones expresas de la empresa puede convertirse en motivo de despido disciplinario.

Así ocurrió el pasado año con una trabajadora de una compañía de paquetería y logística de Alicante, cuyo comportamiento terminó en los tribunales.

El Juzgado de lo Social número 3 de Alicante declaró procedente su despido después de considerar acreditado que la empleada desobedeció de forma continuada las órdenes de la dirección.

La resolución expuso que no solo llegar tarde puede ser una infracción, sino que presentarse demasiado pronto pese a las advertencias de la empresa puede ser motivo suficiente para el despido.

Los hechos recogidos en la sentencia revelan que la trabajadora accedía habitualmente a las instalaciones entre 30 y 45 minutos antes del comienzo de su jornada, fijado a las 7.30 horas.

La compañía le había indicado expresamente que no debía hacerlo, pero la empleada mantuvo esa conducta. Además, el conflicto iba más allá de la anticipación en la entrada.

El juzgado también tuvo en cuenta irregularidades en el sistema de fichaje: la trabajadora registraba salidas cuando ya se encontraba fuera del centro de trabajo, incluso a kilómetros de distancia, y alteraba los tiempos efectivos de presencia.

El abogado laboralista Juanma Lorente analizó el caso y señaló que durante su carrera había visto despidos por llegar tarde, por faltas de asistencia o por indisciplina, pero nunca por llegar temprano.

"Es la primera vez que lo veo en mi vida profesional", reconoció en redes sociales. Sin embargo, tras examinar la resolución, el letrado considera que la clave no está en la hora a la que la empleada acudía al puesto, sino en su negativa a cumplir las instrucciones recibidas.

"Esta señora se empeñaba en llegar antes sí o sí, no entiendo por qué, porque la empresa le había dicho muchas veces que no lo hiciera. Cuando no acatas lo que la empresa te dice, eso es una falta", explicó.

La reiteración de esa conducta, unida a las irregularidades en el registro horario, llevó al juzgado a apreciar un incumplimiento grave de las obligaciones laborales y una quiebra de la buena fe contractual.

"Si la empresa te dice trescientas veces que no llegues temprano y tú sigues haciéndolo, estás desobedeciendo", resumió.

El resultado fue un despido disciplinario declarado procedente, por lo que la empresa no tuvo que abonar una indemnización por despido, aunque sí debía liquidar las cantidades pendientes que correspondieran a la trabajadora.

"En este caso, por extraño que parezca, tiene razón la empresa y la trabajadora se va a casa sin indemnización", concluyó el abogado.