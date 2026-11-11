Directo | La Policía detiene a dos personas y carga contra los manifestantes que cortaban el tráfico en la UA
Conoce la última hora de los piquetes y movilizaciones en la provincia este 11 de noviembre.
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Escaso seguimiento en el sector hotelero y alojamiento turístico con apenas un 0,20 %
La primera evaluación del seguimiento de la huelga general en el sector hotelero y alojamiento turístico refleja un 0,20 % de impacto en la Comunitat Valenciana.
Según Hosbec, no se han reportado incidencias y todo el servicio se está prestando con normalidad.
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Dos detenidos y cinco heridos en las cargas policiales
La Policía Nacional ha detenido esta mañana a dos personas que se manifestaban en la avenida de la Universidad por resistencia a la autoridad. Los arrestos han provocado la movilización de varias decenas de sindicalistas para protestar por la represión policial frente a la Comisaria de Isabel la Católica, en el barrio de Benalúa. Según el Sindicat de Barri de Carolines, las cargas policiales habrían causado cinco heridos.
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2,57 % el seguimiento, según la patronal
La patronal valenciana CEV ha cifrado el seguimiento de la huelga general de este miércoles en el 2,57 % en la Comunitat Valenciana, según los datos aportados por distintos sectores empresariales a primera hora, y ha afirmado que la actividad empresarial se desarrolla "con plena normalidad".
La CEV señala en un comunicado que el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana lo integran 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores, y que "la práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a su puesto de trabajo".
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Primeras cargas policiales a manifestantes
Las movilizaciones por la huelga general en Alicante comenzaron de madrugada en el polígono industrial de Pla de la Vallonga, donde se encuentra la plataforma logística de Amazon. Esta mañana, los manifestantes del Sindicat de Barri de Carolines se han desplazado hasta el área de Rabasa, donde han cortado el tráfico en la avenida de la Universidad.
La intervención policial ha terminado con cargas contra los participantes, según han denunciado desde el sindicato de barrio, que también ha informado de la existencia de heridos.