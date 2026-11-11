Es oficial: un trabajador de baja puede quedarse sin cesta de Navidad si es considerada salario en especie

La cesta de Navidad es uno de los beneficios más esperados por muchos trabajadores alicantinos cuando se acercan las fiestas. Pero siguen existiendo ciertas dudas sobre si los trabajadores que se encuentran de baja durante las festividades pueden recibirla al igual que sus compañeros.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes sociales como Un Tío Legal, explica que "la cesta de Navidad no viene porque sí, es un derecho adquirido cuando tu empresa siempre lo ha hecho", sostiene el letrado en uno de sus vídeos.

La clave está en que la compañía haya mantenido esta práctica durante años y que exista una voluntad de reconocerla como parte de las condiciones laborales.

En ese supuesto, puede convertirse en una condición más beneficiosa para la plantilla y la empresa no puede retirarla unilateralmente sin más.

El Tribunal Supremo ha respaldado este criterio en distintas resoluciones. En una sentencia del 21 de abril de 2016, reconoció el derecho a la cesta de Navidad a un grupo de trabajadores después de que la empresa la hubiera entregado "desde tiempo inmemorial, de forma persistente" y en las mismas condiciones todos los años.

También lo hizo en otra resolución del 12 de julio de 2018, al constatar que la compañía había mantenido el reparto "sin solución de continuidad desde el año 2007". No obstante, que la cesta constituya un derecho adquirido no significa que todos los empleados puedan reclamarla en cualquier circunstancia.

De la Calzada sostiene que, cuando tiene naturaleza salarial y se considera una retribución en especie, la situación cambia si el trabajador está de baja médica. "Si estás de baja médica, entiendo que no tienes derecho a reclamar porque es salario que tú no estás cobrando", explica el abogado.

Durante la incapacidad temporal, el empleado percibe una prestación económica, no su salario ordinario. Esta se calcula tomando como referencia la base reguladora, determinada generalmente a partir de la base de cotización del mes anterior al inicio de la baja.

El letrado apunta, sin embargo, a una posible excepción: los trabajadores que tengan reconocida una mejora de convenio o un complemento empresarial que garantice el cobro del 100 % de sus retribuciones durante la incapacidad temporal.

"Si tienes mejora de convenio y debes cobrar el 100 %, ahí sí podrías reclamarla", señala.

En estos casos, la posibilidad de exigir la cesta dependerá de que esta forme parte de las retribuciones que la empresa está obligada a mantener durante la baja y de lo que establezcan el convenio colectivo o los acuerdos aplicables.

Existe un debate técnico menor entre los graduados sociales y juristas sobre este tema que aún continúa. Al considerarse la cesta como salario en especie, algunos argumentan que durante la baja el contrato está suspendido y se cobra una prestación sustitutiva. Sin embargo, los tribunales priorizan el principio de no discriminación por enfermedad, por lo que la práctica mayoritaria y segura es entregarla igualmente para evitar demandas.

Por último, De la Calzada recuerda que, cuando la cesta tiene consideración de salario en especie, debe aparecer reflejada en la nómina y recibir el tratamiento fiscal y de cotización correspondiente.

No obstante, no todas las cestas de Navidad tienen necesariamente naturaleza salarial, pues su calificación depende de cómo se concedan y de las circunstancias de cada empresa.