La huelga se hunde en el sector pesquero de Santa Pola, que registra un 100 % de actividad: "No podemos perder marineros"

La huelga general de este miércoles no ha detenido la actividad en el puerto de Santa Pola. Mientras distintos sectores de la provincia de Alicante han protagonizado movilizaciones y protestas, el 100 % de la flota pesquera del municipio se encuentra trabajando.

Así lo ha confirmado a este diario José Antonio Díez, secretario de la Cofradía de Pescadores, quien resume la jornada como "una huelga a la japonesa".

Los pescadores han optado por mantener sus jornadas de trabajo porque, según explica Díez, no pueden permitirse renunciar a más días de faena.

La actividad lleva años sometida a restricciones y limitaciones que condicionan la rentabilidad de los barcos, a lo que se suman los elevados costes de explotación. Mantener una embarcación amarrada también supone un gasto para los armadores, que deben seguir haciendo frente a buena parte de sus obligaciones aunque no salgan a faenar. La situación está marcada, además, por las decisiones de la Unión Europea sobre el esfuerzo pesquero en el Mediterráneo.

Las negociaciones de los últimos años han estado condicionadas por los recortes de días de pesca y por la exigencia de aplicar medidas para reducir el impacto de la actividad sobre los fondos marinos.

A estas limitaciones se añaden las nuevas obligaciones de control y registro de capturas que también han generado protestas en el sector. En enero, los pescadores de Santa Pola llegaron a secundar un paro y una movilización contra unas exigencias que consideraban difíciles de cumplir en las condiciones de trabajo a bordo.

Con todo, el precio del combustible se come los márgenes de los barcos, que deben asumir una factura cada vez mayor por salir a faenar.

Díez advierte de que dejar de trabajar también puede tener consecuencias sobre las tripulaciones. "Si paramos, los marineros se quedan en tierra y los perdemos", señala.

El secretario alude a la dificultad para encontrar trabajadores y al temor de que quienes abandonan el sector no regresen, un problema que se repite en la actividad pesquera, castigada por la falta de relevo generacional.

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