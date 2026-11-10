María Gracia Cañadas, coronel: "La peor decisión en una crisis es la que no se toma"

La Cámara Business Club de Alicante ha acogido este martes una nueva edición de su ciclo de Conferencias Circulares con la participación de la coronel María Gracia Cañadas.

Una charla en la que ha conquistado al público con su estilo directo y claro con numerosos ejemplos de cómo se tiene que ejercer el liderazgo frente a situaciones de estrés: "La peor decisión en una crisis es la que no se toma".

Presentada por el presidente de la entidad, Carlos Baño, y el vicepresidente Jesús Navarro, la cita ha reunido a destacados directivos de la provincia para analizar la gestión de personas en momentos críticos.

Carlos Baño destaca que la invitación permite abordar el verdadero liderazgo en situaciones complejas, mientras que Jesús Navarro equipara la competencia empresarial a una "guerra económica" donde la capacidad de reacción resulta determinante.

María Gracia Cañadas atesora una trayectoria de 35 años de servicio en el Ejército de Tierra y se convierte en la primera mujer en asumir el mando de un batallón de artillería en España, además de haber desplegado en misiones internacionales como Bosnia-Herzegovina o la República Centroafricana.

Pese a sus múltiples distinciones y cargos, la ponente define su identidad con contundencia desde el inicio: "Llevo 35 años en el Ejército y eso es lo que me define; soy un soldado de artillería".

La coronel explica que cualquier crisis se distingue por irrumpir de forma inesperada y bajo una severa restricción de tiempo e incertidumbre. "Las decisiones en crisis van a ser siempre con poco tiempo y con poca información", advierte Cañadas ante un muy atento auditorio de empresarios.

Frente a la tentación de aplazar las medidas a la espera de disponer de datos completos, la militar resalta la urgencia de actuar sin vacilación. "La peor decisión siempre es la que no se toma, y más en una crisis", subraya de forma categórica.

Sobre el papel de la planificación, Cañadas descarta que la volatilidad del entorno justifique la falta de método y defiende el valor ineludible de la sistematización. "Un buen protocolo nos permite evitar la improvisación, que es la antesala del caos", afirma rotunda.

En esta misma línea, la conferenciante desmonta el mito cinematográfico del líder espontáneo que surge de la nada durante la catástrofe. "En una crisis no va a aparecer un líder sin haberlo preparado antes; los líderes aparecen porque ya estaban preparados", sostiene al recordar que el conocimiento técnico y el entrenamiento previo resultan indispensables.

Al abordar las relaciones jerárquicas y la cultura de equipo, Cañadas reinterpreta el concepto ético de fidelidad hacia los superiores. "La lealtad no es decir al jefe lo que quiere escuchar; la lealtad es decir al jefe la verdad", remarca con firmeza.

En este sentido, la coronel asume como deber profesional el señalamiento sin tapujos de la realidad operativa. "Tengo la responsabilidad de decirle al que manda lo que tiene que oír y no solo lo que quiere", remarca al analizar la comunicación interna en momentos críticos.

No a la obediencia ciega

La experta rechaza la sumisión ciega en las estructuras organizativas y recuerda que la responsabilidad de las órdenes no exime al subordinado del impacto de sus actos. "Lo que está claro es que no puede haber ni obediencia ciega ni un mando sin rendición de cuentas", afirma de manera tajante.

Finalmente, María Gracia Cañadas defiende que la verdadera protección hacia los colaboradores pasa por el rigor y la exigencia previa en la instrucción. "Hay que cuidar a nuestra gente, y cuidar a nuestra gente implica prepararla y exigirle que cumpla sus responsabilidades", concluye la coronel.