Ignacio, abogado laboralista: "Hacer huelga no sale gratis, se pierde el salario del día y parte de la paga extra"

Secundar una huelga es un derecho fundamental reconocido por la Constitución, pero también tiene consecuencias económicas para los trabajadores que deciden parar.

El abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes sociales como @un_tio_legal, ha explicado en un vídeo qué cantidades puede descontar la empresa de la nómina, qué conceptos están protegidos y qué prácticas empresariales pueden vulnerar los derechos de los empleados.

"Hacer huelga no sale gratis", advierte el letrado, que recuerda que el contrato de trabajo queda suspendido durante el tiempo que dura el paro, de acuerdo con el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 17/1977.

Por tanto, la empresa puede descontar el salario correspondiente a la jornada de huelga, así como la parte proporcional de las pagas extraordinarias y del descanso semanal.

Sin embargo, hay conceptos que no pueden verse afectados. "Las vacaciones, ni un día más ni un día menos. Si te las descuentan, te las están quitando ilegalmente", explica De la Calzada. El abogado subraya que la participación en una huelga no puede traducirse en una reducción del periodo de descanso anual del trabajador.

Una de las dudas más habituales entre quienes se plantean secundar una convocatoria es si deben comunicarlo previamente a su jefe.

La respuesta del abogado es clara: no existe esa obligación. El preaviso de la huelga corresponde a los sindicatos que la convocan, por lo que cada empleado puede decidir si informa a la empresa de que va a participar, pero no está obligado a hacerlo.

Además, el derecho de huelga está protegido por el artículo 28 de la Constitución. Esto significa que ningún trabajador puede ser despedido ni sancionado por ejercerlo. Si la empresa adopta alguna de estas medidas como represalia por secundar el paro, el despido puede ser declarado nulo.

De la Calzada también recuerda que los servicios mínimos, cuando se establecen, son de obligado cumplimiento para los trabajadores designados. Asimismo, la empresa no puede contratar a otras personas para sustituir a quienes participan en la huelga.

Otra práctica que considera contraria a los derechos fundamentales es ofrecer incentivos económicos a los empleados que decidan acudir a trabajar, como complementos, variables o pagos extraordinarios vinculados a no secundar el paro.

"Todo eso sería nulo y, además, una vulneración de derechos fundamentales", advierte el abogado, que insiste en la importancia de conocer las consecuencias económicas de una huelga, pero también las garantías legales que protegen a quienes deciden ejercer este derecho.