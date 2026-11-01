Entró en vigor: la empresa no puede obligarte a ir a la cena de empresa, pero te puede despedir por ofensas si acudes

Con la llegada de la Navidad a la vuelta de la esquina, comienza la época de las comidas o cenas de empresa en Alicante, donde lo que pase en ellas, a pesar de que ocurran fuera del entorno laboral, pueden tener consecuencias para sus trabajadores.

Acudir es voluntario cuando la celebración tiene lugar fuera de la jornada laboral, pero determinados comportamientos durante el evento pueden llegar a justificar un despido disciplinario.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha advertido de esta situación en un vídeo en el que recomienda evitar estas celebraciones si existen conflictos previos con compañeros o superiores.

"Si ya sabes que está la cosa calentita con algún compañero o con tu jefe, no vayas", aconseja.

El letrado recuerda que ningún trabajador está obligado a acudir a una comida o cena organizada por la empresa cuando se celebra fuera de su horario laboral. Por tanto, rechazar la invitación no puede ser, por sí solo, motivo de despido.

La situación es diferente si el evento se desarrolla dentro de la jornada y forma parte de las actividades laborales, en cuyo caso la asistencia puede responder a las instrucciones de la empresa.

Sin embargo, quienes decidan acudir deben tener en cuenta que el carácter festivo de la celebración no elimina todas las responsabilidades derivadas de la relación profesional.

"La comida de empresa se llama comida de empresa, pero se podría llamar bebida de empresa, porque además de comer no es ningún descubrimiento que la gente bebe", ironiza Lorente.

El abogado advierte de que una discusión que termine en ofensas o enfrentamientos físicos puede tener consecuencias mucho más allá de una mala noche.

"Si vas y la lías, que sepas que el lunes siguiente o cuando toque te puedes encontrar una carta de despido", señala.

El Tribunal Supremo ya abordó esta cuestión en su sentencia 494/2022 relativa a una agresión durante una comida de Navidad. El alto tribunal confirmó que determinadas conductas cometidas fuera del centro de trabajo y del horario laboral pueden justificar un despido cuando están vinculadas al entorno profesional.

No obstante, también precisó que la obligación de mantener la buena fe contractual se relaja cuando el trabajador se encuentra en su esfera privada.

Esto significa que no cualquier discusión o comportamiento inapropiado supone automáticamente la pérdida del empleo. Para que el despido disciplinario sea procedente, la empresa debe acreditar los hechos y su gravedad, además de justificar que constituyen un incumplimiento laboral grave y culpable.