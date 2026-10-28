Carlos Baño, en la edición de 2025 de la Noche de la Economía Alicantina. Iván Villarejo

La Cámara suspende la Noche de la Economía alicantina por el accidente de tren de Toledo

La Noche de la Economía Alicantina se pospone. La gran cita de las empresas que organiza la Cámara Alicante buscará una nueva fecha para su celebración después del terrible choque de trenes producido este miércoles a primera hora en Toledo.

El encuentro, que este año cumplía su quinquagésimo primera edición en el Auditorio Internacional de Torrevieja, se cancela este miércoles del mismo modo que en 2024 se hizo en respeto por las víctimas de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia.

En la gala ahora retrasada estaba previsto entregar la Medalla de Oro y Brillantes de la Cámara al empresario de Pilar de la Horadada Eduardo López Pérez, fundador de Grupo Terrazos el Pilar.

En este encuentro que reconoce la labor de las principales empresas de la provincia también estaba programado valorar a Antonio Marco, de San Isidro; Cerámica Mayor, de Callosa d’en Sarrià; El Plantío Golf Resort, de la partida de Bacarot; Embention Sistemas Inteligentes, de Alicante; Repuestos Serca, de Alicante; y Rolser, de Pedreguer.

En octubre de 2024 la dana arrasó media provincia de Valencia y provocó la muerte a 233 personas, la Cámara de Comercio de Alicante suspendió la gala prevista y la reconvirtió en la Noche de la Solidaridad Alicantina para apoyar en la reconstrucción del territorio.

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