Sandra, empresaria del marisco: "No hay relevo generacional, no ayudan a motivar a los jóvenes"

Con 50 años de trayectoria a sus espaldas en las aguas de Santa Pola, la firma familiar Marufina se ha consolidado como un referente en la captura y distribución de marisco de alta calidad, especialmente gambas y quisquilla. Sin embargo, entre las redes y las lonjas se proyecta una sombra preocupante que amenaza el futuro del sector: la ausencia alarmante de relevo generacional.

Sandra Candela Pérez, relaciones públicas y mano derecha del patrón de pesca Rafael en la empresa, así lo transmite: "Hay que contarlo así porque realmente es muy duro. No hay relevo generacional". A su juicio, "no ayudan a motivar a los jóvenes" y el sistema no facilita el aprendizaje de los oficios vinculados a la mar.

Para Sandra, la pesca no es solo un empleo, sino la base de su vida. "Toda mi familia viene del mar: desde mi abuelo, mis tíos, mi padre, mi hermano, mis suegros, mis cuñados, mis sobrinos y ahora mis hijos", rememora sobre una saga marinera en la que teme que sus descendientes representen el último eslabón.

Uno de los principales obstáculos no es la falta de interés inicial, sino los elevadísimos costes de la formación reglada. "Para poder tener una titulación cada vez te exigen muchas más cosas. Para un chico de una familia media-baja, sus padres no pueden pagar 3.000 euros por un curso obligatorio en Bilbao", denuncia Candela, señalando estas barreras económicas como verdaderas "zancadillas".

La vida en el mar impone además un peaje personal y familiar abrumador que exige una vocación a prueba de bomba. "Rafa es patrón de pesca y sale a navegar. Para mí y para mis hijos es duro explicarles por qué el papá se tiene que ir", confiesa. A ello se suma la enorme responsabilidad sobre las tripulaciones: "Te tiene que gustar muchísimo el mar, porque a tu cargo tienes muchas familias a las que dar de comer".

La incertidumbre meteorológica y biológica marca el ritmo diario de las embarcaciones. "Un día hay mucho pescado y al día siguiente no hay nada. El mar no se casa con nadie", sentencia Candela al recordar que el trabajo marinero exige una adaptación constante.

Una de las mayores que ha vivido el sector son las regulaciones como las vedas de la gamba roja y que para Candela han terminado demostrando su valor para garantizar la calidad y la reproducción de las especies. "Al principio la gente del mar era reacia, pero te das cuenta de que es la manera de tener mejor marisco y de garantizar la trazabilidad", explica.

Ante este escenario, Marufina reclama una implicación activa de las administraciones públicas para promocionar la formación pesquera, de igual modo que se hace con otras ramas profesionales. "Igual que en un instituto se estudia hostelería o se hacen charlas para la Policía o la Guardia Civil, ¿por qué no se forma a la gente del mar? Deberían fomentar ese gusanillo y organizar jornadas de puertas abiertas", propone.

Sandra Candela recalca que el problema de fondo no radica en la viabilidad económica, ya que el mercado sigue demandando producto de proximidad de forma solvente. "La pesca es un negocio que funciona", asegura con rotundidad.

No obstante, advierte de las consecuencias destructivas que tendría dejar morir la flota artesanal. "Con la subida del gasoil, las vedas y sin relevo generacional, al final no habrá buen marisco ni buen pescado en la hostelería. Hay que luchar por la pesca; es un trabajo duro, pero muy bonito", concluye.