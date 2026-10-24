Javier Gisbert, constructor: "La falta de mano de obra no es una cuestión de salario, sino de vocación entre los jóvenes"

El sector de la construcción en la provincia de Alicante avisa de que se enfrentan a una crisis de personal sin precedentes que llegaría a comprometer la viabilidad técnica y económica de las obras.

Con esa gravedad se refiere el presidente de la Federación de Obras Públicas y Auxiliares de la Provincia de Alicante (FOPA), Javier Gisbert, que ha lanzado una alerta sobre el impacto que esta escasez está provocando en las empresas.

"Hoy, la inflación y la mano de obra están poniendo en peligro la ejecución de los contratos en vigor", ha denunciado Gisbert en la gala de los premios FOPA de esta semana. Ahí ha recordado que el sector opera con un estrecho margen medio que no alcanza el 4 %.

El déficit de trabajadores afecta a todas las escalas de las plantillas. "Nos falta personal en todos los niveles, desde peones hasta ingenieros. Necesitamos mano de obra. No encontramos personal, y mucho menos cualificado", ha afirmado de forma contundente.

Las cifras en la provincia reflejan una necesidad urgente de efectivos. La patronal calcula que la falta de mano de obra ronda "los 700.000 trabajadores en toda España según la CNC, y en Alicante en torno a los 20.000".

Frente a quienes atribuyen la escasez de plantilla a las condiciones retributivas, Gisbert ha defendido con firmeza el marco laboral del sector.

"El convenio de la construcción tiene una de las mejores tablas salariales para sus trabajadores, por lo tanto, la falta de mano de obra no es una cuestión de salario, sino de falta de vocación, de relevo generacional y de desconocimiento entre los jóvenes", ha recalcado.

En este sentido, el dirigente patronal ha instado a actualizar la imagen pública de la edificación y la obra civil. "Necesitamos trasladar a la sociedad que el sector de la construcción actual ofrece empleos bien remunerados, estables, tecnológicos y de alta cualificación".

A este desajuste se suma la interferencia de la actividad no reglada. "Sufrimos un desajuste estructural: faltan perfiles cualificados y formación adaptada a la obra moderna", lamenta.

A eso añade que "la economía sumergida en las reformas de vivienda y obras menores de privados es una realidad persistente en la provincia de Alicante que afecta directamente al mercado de trabajo, distorsiona las estadísticas oficiales y nos perjudica a las empresas que hacemos las cosas bien".

A medio y largo plazo, el presidente de FOPA sitúa la solución en las aulas y institutos. "La solución pasa por la formación y por la concienciación en los colegios e institutos", ha señalado.

Finalmente, ha reclamado impulsar cambios profundos en la formación reglada. "Desde FOPA defendemos que la obra pública no solo genera infraestructuras, sino empleo estable, bien remunerado y de calidad. Necesitamos explicar las ventajas de nuestro sector ante los jóvenes, potenciar la Formación Profesional Dual y agilizar los itinerarios para que la formación responda exactamente a las necesidades reales que demandan nuestras empresas a pie de obra", ha concluido.