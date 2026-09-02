Benidorm acogerá el lanzamiento de la iniciativa Hostelería #PorElClima el próximo 21 de septiembre

Benidorm será el escenario, el próximo 21 de septiembre, de la presentación de Hostelería #PorElClima, una iniciativa impulsada por ECODES, promovida por Coca-Cola y respaldada por Hostelería de España, que busca movilizar al sector hostelero local hacia la acción climática.

La campaña, desarrollada junto a establecimientos hosteleros de Benidorm, tiene como objetivo dar visibilidad a un proyecto que ofrece herramientas prácticas para que bares, restaurantes y cafeterías identifiquen y apliquen medidas concretas de reducción de su impacto ambiental.

Entre las acciones que se promueven figuran el ahorro de energía y agua, la lucha contra el desperdicio alimentario o el fomento del consumo de productos de temporada.

La iniciativa se enmarca en un contexto en el que la transparencia y la acción real ganan terreno frente al greenwashing, y en el que comunidades como Hostelería #PorElClima se revelan especialmente útiles para el sector.

De hecho, algunos establecimientos de la costa española ya colaboran activamente con esta red, junto a otras organizaciones como Restaurantes contra el Hambre o la Fundación Restaurantes Sostenibles.

El papel de los impulsores

ECODES, organización promotora de la iniciativa, cuenta con el apoyo de Coca-Cola, compañía que en España ha reforzado en los últimos años su estrategia de sostenibilidad, con avances en descarbonización, gestión del agua y circularidad de envases.

Por su parte, el respaldo de Hostelería de España aporta la conexión directa con el tejido empresarial del sector, clave para la adopción de buenas prácticas ambientales en el día a día de los negocios.