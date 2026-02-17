Juanma Lorente, abogado, sobre cómo deben ser las vacaciones en 2026: "Tienen que pactarse dos meses antes"

Montaje con un hombre en la playa y Juanma Lorente, abogado laboralista. ChatGPT

En 2026, las vacaciones vuelven a ser uno de los grandes focos de conflicto en las empresas de Alicante y entre los cerca de 800.000 afiliados a la Seguridad Social en la provincia.

Aunque aún estamos en febrero, los expertos recuerdan que la ley establece que hay que pactarlas con la empresa al menos dos meses antes y aclaran algunas de las dudas más comunes.

El abogado laboralista Juanma Lorente resuelve las dudas de miles de trabajadores en sus vídeos en redes sociales, subrayando que las vacaciones son un derecho irrenunciable, pero también un terreno donde los errores pueden costar caro.

La primera regla que recuerda Lorente es básica, pero aún se incumple en muchas plantillas: ningún trabajador puede tener menos de 30 días naturales de vacaciones al año, lo que equivale, en términos prácticos, a 22 días laborables de descanso retribuido.

Estos 30 días naturales sí cuentan sábados, domingos y festivos, mientras que los 22 laborables excluyen esos días de descanso.

Otra de las condiciones que no siempre se cumple es la relativa a la planificación, pues las fechas de vacaciones deben conocerse con al menos dos meses de antelación.

Otro de los puntos que genera fricción es el día de inicio del periodo vacacional. Lorente subraya que las vacaciones "no deben comenzar el día inmediatamente anterior al descanso semanal".

Si el descanso habitual del trabajador son sábado y domingo, las vacaciones deben arrancar el lunes, no el viernes.

"Si alguien se va a ir en agosto, en junio debería estar todo decidido y comunicado", asegura el experto.

Y Lorente sostiene que "las vacaciones no se pueden imponer de forma unilateral".

Si no lo hay y aun así la compañía fija las fechas por su cuenta, "el empleado tiene 20 días hábiles para presentar una demanda", indica.

Sin embargo, el abogado advierte de que, si la empresa cambia las vacaciones en el último momento, no se puede "desobedecer" simplemente e irse igualmente.

"No puedes irte sin consentimiento porque, si al final te vas, la empresa te puede despedir sin indemnización. Lo sé, es una faena, pero el derecho funciona así", apunta el letrado.