La marca de ropa sostenible que viste a Claudia Arenas, la alicantina finalista de OT 2025

La alicantina de 19 años Claudia Arenas, finalista de Operación Triunfo 2025, tiene en la firma alicantina Varual Brand su marca favorita de ropa.

La marca ha visto cómo su modelo se ha convertido en un fenómeno musical que arrasa en reproducciones y en redes sociales, llegando hasta el puesto 24 del Top 50 de Spotify, siendo la única española con canción en solitario (Latin Girl) del ránking tras Rosalía y Aitana.

El estrellato de su imagen ha multiplicado la visibilidad de esta marca, especializada en ropa deportiva y casual sostenible, centrada en camisetas, sudaderas y gorras de algodón orgánico.

"¡Claudia Arenas, la modelo de mi marca Varual Brand, ha entrado en Operación Triunfo! De los shootings a los escenarios… y todo con la misma naturalidad de siempre. ¡Qué orgullo, amiga!", señaló la creadora de Varual Brand, Laura Ochoa, en sus redes sociales.

Varual se presenta como una firma de "moda atemporal y consciente para un estilo de vida equilibrado", con diseños de inspiración noventera, deportiva y minimalista.

En su web explican que diseñan sus prendas en España, con un enfoque claro en la sostenibilidad y la responsabilidad social: algodón orgánico, producción ética y apuesta por prendas duraderas frente al consumo rápido.

"Más que una marca de ropa deportiva en España, somos un punto de encuentro para quienes viven el deporte como un estilo de vida. Una colección pensada para las almas activas, modernas y con gusto por la estética sporty chic que nunca pasa de moda", explican.

En sus redes sociales se puede ver cómo Claudia Arenas luce las prendas de la firma por escenarios icónicos de Alicante, como la Rambla o su puerto.

La firma se postula como una alternativa frente al consumo impulsivo y apuesta por la "moda con alma, hecha para durar".

En su web y redes insisten en diferenciarse de otras marcas por crear ropa atemporal, producción consciente, materiales certificados y enfoque ético.

Cuenta con una tienda online donde tienen disponibles camisetas de algodón orgánico en diferentes tonos (blanco, navy, etc.), sudaderas de algodón orgánico para mujer y colecciones temáticas inspiradas en el estilo mediterráneo y otras más enfocadas a la estética noventera.