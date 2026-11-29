En el entorno vitivinícola de la Bodega Casa Sicilia de Novelda, el tejido productivo alicantino volvió a demostrar este sábado 28 de noviembre por qué constituye el verdadero motor socioeconómico del territorio. Bajo el lema "El corazón de la Navidad en nuestra Provincia: Empresa Familiar", la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (AEFA) ha celebrado su tradicional Encuentro y Almuerzo de Navidad.

Se trata de una cita cargada de simbolismo que este año ha logrado reunir en una misma mesa a cuatro generaciones de una misma familia empresaria y consolidar una masa social de 204 asociados tras sumar 14 nuevas incorporaciones en 2026.

La jornada dio comienzo a las 13:00 horas con un aperitivo de bienvenida que sirvió de antesala para el reencuentro intergeneracional. A las 14:00 horas llegó uno de los momentos institucionales más esperados: la entrega de placas conmemorativas y el reconocimiento oficial a las 14 nuevas compañías que se han adherido a la asociación durante este ejercicio —Alfombras Imperial, Artiaga Elordi, Asalia, Asevi Home Brands, Calzados Crubell (Botticelli), Medifer, Grupo 12 Comunicación, Grupo Eolius, Grupo Peysa, Juanfran Asencio, Obrarta Valenciana, Grupo Lon, Tecniclima Pamies y Transmanolet—, así como a las entidades colaboradoras que respaldan la labor de la organización.

Durante su intervención ante los asistentes, la presidenta de AEFA, Maite Antón, puso en valor este crecimiento cuantitativo y cualitativo en el año en que la entidad cumple 31 años de historia y ella alcanza su octavo año al frente de la presidencia.

"Somos una asociación que también aumenta sus miembros, como en cualquier familia. Un crecimiento en número que representa de la mejor manera posible nuestra fortaleza, la salud de la asociación y, sobre todo, el convencimiento de que somos una herramienta útil para representar al tejido empresarial de la provincia, formado mayoritariamente por empresas familiares", afirmó Antón.

En esta línea, subrayó que el propósito común sigue intacto: "Juntos, podremos ser más útiles en nuestro empeño y nuestra misión de ayudar a las empresas familiares en su consolidación, crecimiento y su continuidad, apoyando las iniciativas de relevo generacional y de gobierno corporativo".

Maite Antón durante su discurso este sábado en Novelda. Joaquín Reina

El discurso estuvo impregnado de una profunda carga emocional. Utilizando el símil de un roble cuyo tronco se fortalece con cada anillo, Antón rindió un sentido homenaje a los ocho compañeros de la asociación fallecidos a lo largo de este año —entre ellos su propio padre, Antonio Antón Vázquez (Grupo Antón Comunicación)—, junto a José López Gálvez, Reyes Pérez Cerdá, Enrique Briones, David Serna Lorente, Antonio Alberto Marco, Roge Navarro y Emilio del Barrio.

"Aunque los primeros anillos no se vean, son la base para los siguientes", expresó con emoción, contraponiendo el recuerdo a la esperanza que traen los nueve nacimientos celebrados este año en el seno de las familias empresarias y la estampa de esa saga con cuatro generaciones presentes en el acto.

"Las empresas familiares compartimos un ADN muy particular: arraigo, resiliencia, compromiso con las personas y una mirada a largo plazo orientada a preservar un legado", recalcó.

ADN empresarial

Más allá de las cifras de afiliación, el balance de 2026 dejó constancia de importantes hitos reivindicativos e institucionales. Antón recordó el importante avance fiscal y las bonificaciones logradas para las empresas familiares en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

"Esta figura impositiva ponía en peligro la continuidad de muchos proyectos empresariales y dejaba indefenso todo el esfuerzo que, sobre todo sus fundadores, habían hecho para legar su proyecto a las siguientes generaciones", señaló la presidenta.

No obstante, miró hacia el futuro con exigencia: "Necesitamos una Ley de Empresa Familiar en la Comunitat Valenciana —como ya existe en otras regiones como Aragón y próximas en Murcia o Madrid— que nos dote de seguridad jurídica y reconozca nuestra singularidad", reclamando además soluciones frente al absentismo laboral, una reducción de la burocracia y una financiación justa para la provincia.

La foto familiar en la bodega de Casa Sicilia en Novelda. Joaquín Reina

El posicionamiento institucional de AEFA también se vio reforzado en 2026 con su entrada como patrono en la Fundación Conexus y la constitución de la 'Comisión Provincia Alicante' para ganar capacidad de decisión en la defensa de los intereses empresariales alicantinos en el ámbito nacional, sumado al reciente acuerdo de colaboración firmado con UEPAL, AEPA y Terciario Avanzado para impulsar iniciativas conjuntas.

A ello se añade el reconocimiento social de ayuntamientos como los de Alicante y Elche, que han dedicado espacios públicos a los valores de la empresa familiar.

En el plano formativo y de futuro, la asociación consolidó su apuesta por el relevo generacional y el emprendimiento. Junto a las Cátedras Institucionales en la UA y la UMH, la primera edición de los Premios Vicente Berbegal-AEFA para trabajos universitarios de excelencia (TFG y TFM) y la Gala de Empresas Centenarias junto a la Cámara de Comercio -una de las actividades más pioneras de España-, este año se ha reforzado el programa 'La Empresa Familiar en las Aulas'.

Se trata de un programa para alumnos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional con la implementación del nuevo Concurso 'Imagina tu Empresa', destinado a premiar el espíritu emprendedor de los más jóvenes. Asimismo, el Fórum AEFA, presidido por Juan Torres, dio un paso más con la creación de 'AEFA Conecta Fórum Madrid' para vincular a los jóvenes de las familias alicantinas que estudian o trabajan fuera de la Comunitat Valenciana, complementando la experiencia que aporta AEFA Sénior.

Todo este despliegue cuenta con el respaldo de dieciséis aliados estratégicos —Actiu, Banco Sabadell, Banco Santander, CaixaBank, Cajamar, Crescenta, Cuatrecasas, Diputación de Alicante, EY España, Fundación Juan Perán Pikolinos, Garrigues, Ibercaja, Improven, Padima, KPMG y PwC— a quienes Antón agradeció caminar de la mano de la asociación.

Tras la comida de confraternización iniciada a las 14:30 horas y la actuación musical de las 18:00 horas, la celebración concluyó a las 20:00 horas con el regreso a Alicante, dejando en el ambiente el deseo expresado por su presidenta: "Que 2027 nos encuentre unidos, preparados para superar cualquier reto y celebrando el orgullo de formar parte de esta gran familia".