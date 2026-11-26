Los trabajadores tienen derecho a ausentarse de su puesto de trabajo y cobrar esas horas cuando se enfrentan a una emergencia familiar que requiere su presencia inmediata. Este permiso puede alcanzar el equivalente a cuatro días retribuidos al año y está recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

Las dudas sobre los permisos laborales son habituales. ¿Qué ocurre si un hijo enferma repentinamente y necesita atención? ¿Se puede faltar al trabajo para atender a un familiar que ha sufrido un accidente? ¿La empresa puede descontar esas horas de la nómina? ¿Es necesario presentar algún justificante?

Para resolver estas preguntas, lo más recomendable es acudir al Estatuto de los Trabajadores, la norma que recoge los derechos y obligaciones de empleados y empresas. En concreto, es su artículo 37 el que regula los permisos retribuidos y las ausencias justificadas por diferentes motivos.

Estatuto de los Trabajadores

El artículo 37.9 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece el derecho de los empleados a ausentarse por causas de fuerza mayor cuando se produce una emergencia familiar.

La norma señala expresamente que "la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes".

Además, especifica que estas circunstancias deben producirse "en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata". Es decir, no se trata de un permiso para cualquier gestión familiar, sino para situaciones urgentes que requieren que el trabajador esté presente.

Pero, ¿cuánto tiempo puede durar esta ausencia? El Estatuto establece que las horas correspondientes a estas situaciones deben ser retribuidas hasta alcanzar el equivalente a cuatro días al año.

En este sentido, el texto recoge que "las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado equivalentes a cuatro días al año".

¿Se pueden descontar estas horas de la nómina? La respuesta es no, siempre que la ausencia esté justificada y responda a los motivos contemplados en la ley. Precisamente, el carácter retribuido del permiso garantiza que el trabajador no tenga que asumir una pérdida salarial por atender una emergencia familiar de estas características.

Eso sí, el Estatuto también establece cómo se determina el reconocimiento de estas horas. En concreto, señala que se aplica "conforme a lo establecido en convenio colectivo o, en su defecto, en acuerdo entre la empresa y la representación legal de las personas trabajadoras".

Además, el empleado debe aportar, cuando corresponda, "acreditación del motivo de ausencia". Por tanto, la empresa puede solicitar documentación que justifique la situación que ha obligado al trabajador a abandonar su puesto.

¿Qué ocurre si la emergencia dura más de cuatro días? El límite de cuatro días se refiere al equivalente de horas retribuidas al año. Esto no significa que el trabajador tenga que reincorporarse necesariamente si la emergencia continúa.

El propio artículo 37.9 reconoce el derecho a ausentarse por estas causas, mientras que la retribución específica se limita al equivalente a cuatro días anuales. Por ello, las condiciones aplicables a una ausencia que supere ese tiempo deben consultarse en el convenio colectivo o en los acuerdos correspondientes con la empresa.