En vigor: el propietario de una vivienda queda oficialmente avisado a los 3 días si la comunidad le notifica

La Ley de Propiedad Horizontal establece que los avisos colocados en el tablón de anuncios de la comunidad tienen plenos efectos jurídicos tres días naturales después de su publicación, siempre que se cumplan determinados requisitos.

Ser propietario de una vivienda implica tener derechos sobre un inmueble, pero también asumir una serie de obligaciones con el resto de vecinos. Entre ellas figuran el pago de las cuotas comunitarias, el mantenimiento de las instalaciones y el respeto a los elementos comunes.

Además, la normativa contempla cómo deben realizarse las notificaciones cuando no es posible localizar a un propietario.

Esta situación puede generar dudas, especialmente entre quienes compran una vivienda por primera vez y desconocen cómo funcionan las comunidades de vecinos. ¿Qué ocurre si un aviso se coloca en el tablón de anuncios? ¿Desde cuándo se considera que el propietario está informado?

Para resolver estas cuestiones, lo recomendable es consultar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, que recoge los derechos y las obligaciones de los propietarios y regula el funcionamiento de las comunidades.

Obligaciones del propietario

Comprar un piso no significa únicamente adquirir un espacio privado. También supone formar parte de una comunidad y contribuir al mantenimiento del edificio. El artículo noveno de la ley establece que cada propietario debe respetar las instalaciones generales y los elementos comunes, además de mantener su vivienda en buen estado.

Entre sus obligaciones también figura contribuir a los gastos generales según su cuota de participación. La norma establece que los propietarios deben aportar dinero al fondo de reserva, destinado a obras de conservación, reparación, rehabilitación y accesibilidad. Este fondo no puede ser inferior al 10% del último presupuesto ordinario de la comunidad.

Por otra parte, los vecinos deben permitir determinadas reparaciones en sus viviendas cuando sean necesarias para el funcionamiento del inmueble. También tienen que comunicar a la comunidad un domicilio en España para recibir citaciones y notificaciones.

¿Cuándo tiene validez?

Precisamente, el artículo noveno, en su apartado h), regula qué sucede cuando no se consigue entregar una notificación al propietario. La ley establece que, si resulta imposible practicarla en el domicilio indicado o en la propia vivienda, la comunidad puede colocar el aviso en el tablón de anuncios o en un lugar visible habilitado para ello.

Eso sí, deben cumplirse determinados requisitos. La comunicación tiene que ir acompañada de una diligencia que indique la fecha y los motivos por los que se recurre a esta fórmula. Además, debe estar firmada por quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad y contar con el visto bueno del presidente.

Una vez cumplidos estos pasos, la normativa dice: "La notificación practicada de esta forma producirá plenos efectos jurídicos en el plazo de tres días naturales". Por tanto, el propietario queda legalmente notificado una vez transcurrido ese periodo.

La ley también contempla otras situaciones que pueden generar dudas. Por ejemplo, cuando se transmite una vivienda, el propietario debe comunicar el cambio de titularidad al secretario de la comunidad.

Si no lo hace, puede seguir respondiendo solidariamente de las deudas comunitarias generadas después de la venta junto al nuevo propietario, salvo determinadas excepciones previstas en la norma.

Además, quien compra un inmueble puede responder de las cantidades pendientes del anterior titular correspondientes al año de adquisición y a los tres años naturales anteriores, dentro de los límites establecidos por la ley.