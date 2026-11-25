La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) ha reclamado este miércoles a los futuros diputados y senadores que resulten elegidos el próximo 29N que ejerzan sus funciones en “clave alicantina” por encima de sus siglas, directrices de partido o exigencias ideológicas.

Los miembros de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de UEPAL han defendido que la “representación de los intereses de la provincia debe prevalecer sobre cualquier otra consideración partidista, tanto en el Congreso como en el Senado”, según ha declarado su presidente, César Quintanilla.

El empresariado entiende que existen cuestiones pendientes que van más allá de las diferencias ideológicas y de las estrategias partidistas, como son los recursos hídricos, la necesidad de inversiones, el diálogo social y la financiación para la Comunitat Valenciana, entre otras cuestiones.

“Y el criterio que debe guiar el desempeño del cargo de diputado o senador tiene que ser el del bien común, el interés general y la defensa de su territorio. Quienes ocupen estos escaños no pueden olvidar dónde han sido votados, elegidos y a quiénes representan”, ha añadido Quintanilla.

UEPAL también ha solicitado un compromiso a los nuevos cargos políticos que sean elegidos el próximo domingo para defender la estabilidad institucional, su derivada en la estabilidad económica, la seguridad jurídica y la garantía en la defensa del Estado de Derecho que incentive la llegada de inversiones, también en la provincia de Alicante.

Además, incidieron en la necesidad de considerar el impacto general de las nuevas leyes y normas regulatorias, puesto que “no se puede legislar pensando en el IBEX 35, sino pensando en su aplicación en el conjunto del tejido empresarial real, formado por empresas familiares, pymes y micropymes”.

Estabilidad y Pactos de Estado

El presidente de UEPAL ha reclamado a todos los futuros parlamentarios de todos los partidos políticos “su contribución a la estabilidad institucional y empresarial que evite situaciones de riesgo que dificulten el desarrollo de la actividad económica, además de la vuelta al diálogo social, el acuerdo y los pactos entre los agentes sociales”.

El objetivo para UEPAL es rebajar la polarización, regresar al diálogo, el acuerdo y la construcción de grandes Pactos de Estado, necesarios para el avance social y económico del país. “Hay que volver a generar confianza en nuestras instituciones, fortalecer el sistema democrático, despolitizar aquellas esferas que deben estar ajenas a la contienda partidista y construir grandes acuerdos en materia de pensiones, educación, financiación territorial, inmigración e innovación tecnológica”, ha señalado Quintanilla.