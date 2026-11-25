Sale a subasta pública una vivienda de 80 m2 en un tradicional barrio de la ciudad: por un valor de 15.121 euros

Una vivienda de casi 80 metros cuadrados, con tres dormitorios y terraza, sale a subasta pública en Alicante por un valor de 15.121,21 euros. El inmueble se encuentra en el número 53 de la calle San Mateo y forma parte de un procedimiento judicial en vía de apremio.

La subasta, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permanece abierta hasta el próximo 7 de diciembre de 2026. Los interesados pueden presentar sus ofertas a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

Las subastas públicas pueden ofrecer oportunidades para adquirir inmuebles por debajo de los precios habituales del mercado. En algunos casos, permiten acceder a viviendas con valores de subasta inferiores a los que tendrían en una operación de compraventa convencional.

Sin embargo, también existen riesgos que conviene estudiar antes de participar. Uno de los principales es la situación posesoria del inmueble, ya que puede estar ocupado por sus propietarios anteriores o por terceras personas. También es necesario comprobar las posibles cargas registrales, las deudas pendientes y el estado de conservación de la vivienda.

Por este motivo, es recomendable consultar toda la documentación disponible antes de realizar una puja. El precio anunciado tampoco tiene por qué coincidir con el importe final de adjudicación, al que habría que sumar los gastos e impuestos correspondientes.

Así es la vivienda

Según la descripción publicada en el portal oficial, el inmueble se encuentra en la tercera planta del edificio situado en el número 53 de la calle San Mateo en el tradicional barrio de Carolinas Altas en Alicante. Cuenta con una superficie de 79,57 metros cuadrados y dispone de tres dormitorios, un baño, vestíbulo, pasillo y comedor-estar.

La vivienda también tiene una cocina con galería que da al patio de luces y una terraza con fachada a la calle San Pablo. Se trata de una propiedad identificada registralmente como el componente 33 del edificio.

El valor de subasta asciende a 15.121,21 euros, mientras que la cantidad reclamada en el procedimiento judicial es de 17.983,18 euros. No se establece una puja mínima, aunque los participantes deben depositar 756,06 euros para poder intervenir. Los tramos entre pujas están fijados en 302,42 euros.

Cuándo termina el plazo

El anuncio corresponde a una subasta judicial en vía de apremio, gestionada por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Alicante, Plaza número 1. El procedimiento aparece publicado en el BOE con la referencia BOE-B-2026-37292.

La subasta comenzó el 17 de noviembre de 2026 y finaliza el 7 de diciembre a las 18:00 horas. En la ficha del inmueble, el portal indica que la situación posesoria no consta y que existen cargas, por lo que resulta necesario consultar el certificado correspondiente antes de presentar una oferta.