La industria de la provincia de Alicante ha sobrevivido al 2026 con una situación de notable debilidad productiva. Según el último informe del Gabinete de Estudios de la Cámara de Comercio, la producción industrial acumula una caída interanual del 6,2% en los ocho primeros meses del año, un retroceso muy superior al registrado en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde la actividad retrocede un 0,7%, y en clara contradicción con el crecimiento del 1,5% de la industria española.

La contracción se refleja también en el valor añadido bruto industrial, que en el segundo trimestre de 2026 descendió un 2% en términos interanuales. A ello se suma la caída del 2,5% en el número de empresas industriales, situadas en 5.586 en junio.

El empleo, en cambio, se mantiene prácticamente estable: la industria contaba con 91.339 afiliados medios a la Seguridad Social entre enero y agosto, apenas un 0,2% más que un año antes. La aparente estabilidad laboral esconde, sin embargo, un comportamiento desigual, ya que el aumento procede de las industrias extractivas y de energía y agua, mientras la industria manufacturera pierde trabajadores.

El informe del Gabinete de Estudios de la Cámara de Comercio de Alicante atribuye esta evolución a una combinación de factores externos e internos. La debilidad de la demanda en algunos mercados, el efecto de los aranceles estadounidenses, la apreciación del euro frente al dólar y la incertidumbre geopolítica han reducido la confianza empresarial. Las compañías se muestran más reticentes a contratar, ampliar capacidad productiva o acometer inversiones, lo que refuerza la desaceleración de la actividad.

La guerra de Irán ha agravado el escenario. El cierre del estrecho de Ormuz elevó los precios de la energía y de otros insumos, alteró las rutas marítimas, provocó retrasos en los transportes y dificultó los suministros. Aunque el desarrollo de rutas alternativas, la utilización de reservas de petróleo y la incorporación de suministros de otros productores han amortiguado parte del impacto, los costes energéticos y logísticos siguen presionando con fuerza los márgenes de las empresas.

La volatilidad de los precios energéticos ha sido uno de los elementos más visibles del año. El precio del petróleo llegó a aumentar más de un 60% hasta finales de marzo, alcanzando los 118 dólares por barril, mientras el gas europeo pasó de 32 a 62 euros por megavatio hora.

Tras una corrección posterior vinculada al acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán y la reapertura progresiva del estrecho de Ormuz, la ruptura del memorándum y el recrudecimiento del conflicto devolvieron la tensión a los mercados. En las últimas semanas, el Brent ha superado los 100 dólares por barril y el Mibgas se ha situado en torno a los 85 euros por megavatio hora.

Estos encarecimientos se están trasladando, aunque solo parcialmente, a los precios de venta. El índice de precios industriales de la Comunitat Valenciana aumentó un 11,5% en los ocho primeros meses de 2026, impulsado por la subida del 37,7% de la energía. Si se excluye el sector energético, el incremento de los precios industriales se reduce al 3,2%, lo que confirma que el principal motor de la inflación industrial procede del coste de la energía, la electricidad y el gas.

La capacidad de las empresas para repercutir estos mayores costes es limitada. La debilidad de la demanda y la presión competitiva obligan a muchas compañías a absorber parte del aumento de gastos, con el consiguiente deterioro de sus márgenes. A ello se añade el crecimiento de los costes laborales, que avanzan a un ritmo superior a la media provincial, aunque permanecen por debajo de los registrados en la construcción.

La situación financiera no aparece, por ahora, como el principal obstáculo para la actividad. El informe señala que el acceso a la financiación bancaria no constituye una restricción generalizada, aunque los criterios de concesión de crédito se han endurecido algo más en la industria manufacturera que en otros sectores, especialmente en las empresas intensivas en energía y en la fabricación de vehículos. El aumento de los tipos de interés y la incertidumbre sobre las perspectivas también están frenando la demanda de crédito y la inversión en capital fijo.

La exportación

Frente a esta debilidad interna, la exportación se ha convertido en el principal contrapeso de la industria alicantina. Entre enero y julio, las exportaciones industriales alcanzaron 3.616 millones de euros, un 5,7% más que en el mismo periodo de 2025.

El crecimiento se apoya, sobre todo, en la demanda europea: las ventas a la Unión Europea concentraron el 65% del total y crecieron un 10%, mientras que las dirigidas a la zona euro aumentaron un 7,2% y representaron el 54,3% de las exportaciones.

Alemania, Francia y Portugal han sido los principales motores de este avance. Las exportaciones a Alemania crecieron un 15,3%, hasta 415,3 millones de euros; las destinadas a Francia subieron un 8,1%, hasta 525,4 millones; y las ventas a Portugal aumentaron un 4,2%, hasta 333,9 millones.

Estos tres mercados concentran el 65% de las exportaciones alicantinas a la zona euro y han permitido compensar en parte la caída de las ventas fuera de la Unión Europea.

El comportamiento sectorial, sin embargo, es muy desigual. Los productos energéticos, derivados del petróleo, han sido la mayor contribución positiva, con un crecimiento del 85%, aunque su peso en el total es del 2%. También han impulsado las exportaciones los productos químicos, que suben un 19,7%; la maquinaria y el material eléctrico, electrónico y óptico, con un avance del 14,2%; y el textil, que crece un 11,7%.

En el lado contrario, el calzado -el sector con mayor peso en la exportación industrial alicantina, con un 17% del total- ha caído un 10,1%. Su retroceso representa la mayor contribución negativa a la evolución exportadora. También han disminuido las ventas de juguete, con una caída del 24,4%; material de transporte, que retrocede un 39,3%; y mármol y piedra natural, con un descenso del 6,9%.

La debilidad es especialmente evidente en los mercados extracomunitarios. Las exportaciones fuera de la Unión Europea han caído un 1,7%, hasta 1.255 millones de euros. Las mayores pérdidas proceden de Asia, Oriente Medio y América del Norte.

Las ventas a Estados Unidos retroceden un 5,9%, hasta 206 millones de euros, mientras que las destinadas a China caen un 23,4%, las de Arabia Saudí un 14,3% y las de Emiratos Árabes Unidos un 29,9%.

El contraste entre la caída de la producción y el crecimiento de las exportaciones revela una industria alicantina sometida a tensiones contradictorias. Por un lado, el consumo interno y algunos mercados exteriores se muestran débiles; por otro, la demanda europea y determinados sectores, como química, maquinaria, material eléctrico y textil, mantienen una actividad exportadora sólida. La dependencia del mercado comunitario, no obstante, convierte la evolución de la zona euro en una variable decisiva para el futuro del sector.

Las perspectivas inmediatas siguen condicionadas por la energía. El informe contempla que, si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, el Brent podría cerrar el año en torno a los 100 dólares por barril. En un escenario de normalización más rápida, el precio bajaría a una horquilla de entre 80 y 90 dólares.

Esta incertidumbre afecta directamente a los costes de producción, al transporte y a la capacidad de las empresas para planificar inversiones.

El Banco Central Europeo ya ha elevado dos veces los tipos de interés en 2026, situando la facilidad de depósito en el 2,50%. El informe anticipa una posible nueva subida de 25 puntos básicos en diciembre, hasta el 2,75%, si la inflación energética se traslada al conjunto de los precios. Un escenario de tipos más altos encarecería la financiación y podría frenar aún más la inversión industrial.

El tipo de cambio añade otro factor de riesgo. La previsión apunta a que el dólar se mantenga apreciado frente al euro, en torno a 1,12 dólares por euro, favorecido por el mayor crecimiento y los tipos de interés más elevados de Estados Unidos. Para las empresas alicantinas que exportan fuera de la zona euro, especialmente a Estados Unidos, esta evolución reduce su competitividad y complica la recuperación de las ventas.

El diferencial de inflación entre España y la zona euro constituye una preocupación adicional. Mientras la previsión de inflación para España en 2026 se sitúa en el 3,9%, la de la zona euro es del 3%. Esta diferencia de casi un punto porcentual puede erosionar la competitividad de las exportaciones españolas y alicantinas en su principal mercado.

En conjunto, el informe dibuja un sector industrial alicantino que resiste gracias al comercio exterior, pero cuya base productiva se está debilitando. La caída del 6,2% de la producción, la reducción del número de empresas y el estancamiento del empleo manufacturero evidencian que la industria necesita recuperar competitividad, contener costes y diversificar mercados.

La demanda europea ofrece un respiro importante, pero no elimina la exposición del sector a la energía, los tipos de interés, el tipo de cambio y la incertidumbre geopolítica.