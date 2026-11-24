Firauto y Sobre2Ruedas reúnen a 40.000 visitantes en IFA – Fira Alacant y genera un impacto de 80 millones

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La edición de Firauto y Sobre2Ruedas en IFA – Fira Alacant cerró con más de 40.000 visitantes y 3.500 operaciones comerciales. El certamen acumuló un impacto económico estimado en más de 80 millones de euros en apenas tres días de celebración. El evento contó con la participación de 155 firmas expositoras que ocuparon la totalidad del recinto ferial con coches nuevos, de ocasión y motocicletas. El director general de IFA, Alejandro Morant, destacó la capacidad del reciento para actuar como motor de oportunidades de negocio y empleo en la provincia de Alicante. Preguntas ¿Por qué IFA – Fira Alacant calcula un impacto económico de más de 80 millones por Firauto y Sobre2Ruedas? El cálculo parte del volumen de ventas y contactos registrados durante los tres días, con más de 3.500 operaciones comerciales y la actividad de 155 firmas expositoras que ocuparon todo el recinto. El dato se basa en estimaciones internas de IFA sobre ventas directas e indirectas generadas por la feria. ¿Qué consecuencias tiene para concesionarios y empresas que Firauto y Sobre2Ruedas reúnan 40.000 visitantes? Ya ha supuesto un incremento de ventas inmediatas y contactos comerciales (3.500 operaciones), y podría traducirse en más contratos y pedidos posteriores por la visibilidad y el networking generado en la feria. Esto refuerza la feria como plataforma de comercialización y captación de clientes. ¿Quién es Alejandro Morant y cuál ha sido su papel en la edición de Firauto y Sobre2Ruedas? Alejandro Morant es el director general de IFA – Fira Alacant; ha destacado públicamente el impacto económico y la capacidad de convocatoria del certamen y lidera la estrategia de la feria para atraer expositores y público al recinto. ¿Cómo han contribuido las 155 firmas expositoras al éxito de la feria en Alicante? La presencia de 155 firmas permitió ofrecer una oferta amplia y comparativa de modelos y servicios, facilitando pruebas y ventas in situ, lo que impulsó las operaciones comerciales y la ocupación total del recinto durante el evento. ¿Qué hay detrás de la afirmación de que IFA se ha convertido en un generador de oportunidades de negocio y empleo en la provincia? Detrás está la concentración de empresas y público que produce transacciones directas, contactos empresariales y visibilidad sectorial; IFA cuantifica ese efecto con estimaciones económicas (más de 80 millones) y con la ocupación completa de sus instalaciones por expositores.

IFA – Fira Alacant cierra una nueva edición de Firauto y Sobre2Ruedas sumando más de 40.000 visitantes durante este fin de semana y 3.500 operaciones comerciales, lo que supone un impacto económico estimado de más de 80 millones de euros.

El director general de IFA – Fira Alacant, Alejandro Morant, ha destacado la dimensión alcanzada por esta convocatoria. "Conseguir un impacto económico de más de 80 millones de euros en apenas tres días demuestra la importancia de tener un espacio como IFA-Fira Alacant en nuestra provincia y en concreto para el sector del motor, donde sin estas instalaciones sería imposible generar tal volumen de ventas".

Y ha añadido que "son cifras que reflejan el inmenso trabajo y esfuerzo de las empresas expositoras y la capacidad de esta feria para reunir una gran oferta de marcas y modelos y atraer a tanto público interesado en la compra de vehículos".

Los visitantes han podido ver, probar y comparar entre más de 155 firmas expositoras que han ocupado la totalidad disponible del recinto ferial, incluso fuera de los pabellones principales se pudo disfrutar de los últimos modelos de todas las marcas expositoras.

Las cifras registradas en esta edición de Firauto y Sobre2Ruedas sitúa al recinto ferial entre las citas que mayor impacto económico generan en un único fin de semana, lo que refuerza a IFA como un espacio público generador de oportunidades de negocio y empleo al servicio de los sectores productivos de la provincia de Alicante.

La afluencia de público y el volumen de operaciones comerciales reflejan la capacidad de convocatoria del certamen y el interés que mantiene entre quienes buscan adquirir un automóvil, una motocicleta o cualquier otro de los servicios y productos complementarios que se ofrecen al visitante. Uno de los aspectos más destacados de esta edición ha sido la actividad comercial generada en el recinto, con más de 3.500 operaciones registradas y un impacto económico que supera los 80 millones de euros.

Estos resultados ponen de manifiesto la importancia de Firauto y Sobre2Ruedas como plataforma comercial para concesionarios y empresas del sector, que encuentran en la feria un espacio donde presentar su oferta y establecer contacto directo con potenciales compradores. La celebración conjunta de ambos certámenes ha permitido dar respuesta a las necesidades de distintos perfiles de compradores.

Mientras Firauto ha concentrado una amplia representación de automóviles nuevos y de ocasión, Sobre2Ruedas ha acercado al público las propuestas del mercado de la motocicleta, con modelos adaptados a diferentes usos y preferencias.

La presencia de 155 firmas expositoras y la ocupación de la totalidad de las instalaciones han contribuido a ofrecer una exposición diversa durante los tres días de feria.

Desde IFA han señalado que esta concentración de empresas en un mismo espacio constituye uno de los principales atractivos del certamen, tanto para el público como para los profesionales, al facilitar la comparación de productos y el contacto comercial.

Morant también ha declarado que "Firauto y Sobre2Ruedas es una cita consolidada que sigue teniendo una gran capacidad de convocatoria. Nuestro objetivo es continuar trabajando junto a las empresas del sector para mantener una feria competitiva, adaptada a las necesidades del mercado y que siga generando actividad económica en la provincia de Alicante".

Con el cierre de esta edición, IFA – Fira Alacant reafirma "su apuesta por los certámenes vinculados al sector del motor y por el desarrollo de encuentros que contribuyan a dinamizar la actividad comercial y empresarial del territorio".