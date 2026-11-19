Valeria y Claudia, abogadas: "El voto en blanco no deja escaños vacíos, es un error pensar que es una protesta neutra"

Las elecciones del próximo 29 de noviembre (29-N) están a la vuelta de la esquina y, con ellas, vuelven algunas de las dudas habituales que surgen cuando los ciudadanos tienen que acudir a las urnas.

¿Qué diferencia hay entre votar en blanco, hacerlo nulo o abstenerse? ¿A quién beneficia realmente cada opción? ¿Puede un voto favorecer indirectamente a un partido distinto al elegido?

Desde EL ESPAÑOL de Alicante hemos hablado con las abogadas Claudia Romero Almira y Valeria Almira Martínez, socias del despacho y proyecto divulgativo 'Almira Legal', para resolver algunas de estas cuestiones y explicar también la controversia judicial que rodea a la conocida como ley de nietos y al voto de los españoles residentes en el extranjero.

A través de sus canales en redes sociales, las juristas acercan cuestiones jurídicas y políticas a una comunidad de seguidores especialmente interesada en la actualidad. Claudia Romero destaca que cuentan con un público joven y "superdespierto, con inquietudes sobre el panorama actual".

Además, señala que sus contenidos han conseguido una participación equilibrada: "Tenemos un 51% de hombres y un 49% de mujeres", en una cuenta de Instagram con más de 350 mil seguidores.

Voto blanco, nulo o abstención

Una de las confusiones más frecuentes entre los electores tiene que ver con el voto en blanco. Algunas personas lo utilizan como forma de protesta cuando no se sienten representadas por ninguna candidatura, pero las abogadas advierten de que esta decisión tiene consecuencias en el reparto electoral.

"Muchas personas lo utilizan como protesta pensando que es algo neutro o que va a dejar escaños vacíos, pero no deja ninguno", explica Valeria Almira.

La diferencia está en que el voto en blanco se considera un voto válido y, por tanto, se incluye en el total de sufragios sobre el que se calcula el umbral mínimo del 3% que deben superar las candidaturas para participar en el reparto de escaños. Esto puede dificultar la entrada de las formaciones con menos apoyos.

"¿A quién perjudica? Pues a los partidos más pequeños, y va a beneficiar a los partidos de siempre, a los más grandes", afirman.

El voto nulo funciona de otra manera. Se produce, por ejemplo, cuando se introduce una papeleta tachada, rayada o rota en el sobre. Estos sufragios no se consideran válidos y, por tanto, no cuentan para calcular ese porcentaje mínimo.

Por su parte, la abstención supone directamente no acudir a votar. "No mueve nada", explica Almira, que resume esta opción como "dejar que el resto decida por ti".

El efecto del voto útil

Más allá del porcentaje mínimo del 3%, las juristas recuerdan que existe otro elemento que condiciona las posibilidades de conseguir representación: la Ley D'Hondt, el sistema utilizado para distribuir los escaños entre las candidaturas.

Su efecto resulta especialmente relevante en las provincias que eligen pocos representantes. En estos territorios, superar el umbral legal no garantiza conseguir un escaño, porque la cantidad de votos necesaria puede ser mucho mayor.

"En provincias con poquitos escaños, como cuatro o cinco, la barrera real la va a poner la Ley D'Hondt, y es mucho más alta", advierten las juristas.

Esta circunstancia también influye en el llamado voto útil. Las abogadas explican que apoyar a una candidatura con pocas posibilidades de conseguir representación puede acabar teniendo un efecto distinto al que busca el elector.

En determinadas circunscripciones, los votos de una formación que no logra entrar en el reparto no se traducen en escaños, lo que puede favorecer indirectamente a otras candidaturas. "Acaba favoreciendo al siguiente partido, que puede ser de tu ideología o de la contraria", señalan.

Polémica con la ley de nietos

Otra de las cuestiones que ha generado debate en el ámbito electoral es la situación de los españoles residentes en el extranjero que han adquirido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida popularmente como la ley de nietos.

Esta normativa permite acceder a la nacionalidad española a determinados hijos y nietos de exiliados políticos y, en algunos supuestos, también a los hijos mayores de edad de quienes la obtienen.

El conflicto llega después de que el Tribunal Supremo acordara la suspensión cautelar del derecho de sufragio de una parte de estos nuevos españoles. Según explican desde Almira Legal, la medida afecta exclusivamente a quienes no han acreditado el requisito del exilio.

"No se va a quitar el voto de forma definitiva; lo que se ha dicho es que se paraliza hasta que se resuelva sobre el fondo y solo afecta a unos 162.000 nacionalizados por vía de exilio que no han acreditado ese requisito", aclara.

La controversia tiene su origen en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad. Las juristas sostienen que el problema está en que se concedieron derechos sin comprobar previamente que los solicitantes cumplían realmente las condiciones relacionadas con el exilio político.

Según explican, la situación se complicó cuando Vox y la asociación Justicia Europa solicitaron ampliar la suspensión cautelar a los descendientes de esas personas, un grupo cercano a los 190.000 votantes.

Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó esta petición el 9 de noviembre. Romero explica que la decisión no respondió a una valoración definitiva sobre el fondo de la cuestión, sino a las dificultades de modificar el censo a tan pocos días de las elecciones.

"No daba tiempo a sacarlos del censo consular sin poner en riesgo la elección", señala.

Para las abogadas, uno de los aspectos más controvertidos de este procedimiento es la diferencia de trato entre quienes obtuvieron la nacionalidad por la vía del exilio y sus descendientes.

"El padre, de quien emana el derecho, no puede votar porque no ha acreditado el exilio, mientras que el hijo, que tiene la nacionalidad gracias al padre, sí vota automáticamente desde 2022 sin tener que rogar el voto", explica Romero.

La jurista también pone el foco en los datos de las comprobaciones administrativas. "A 21 de octubre, de los 31.390 expedientes revisados, solo 91 contaban con certificación de exilio real", asegura.

En su opinión, la cuestión no está en cuestionar el derecho de los descendientes de quienes tuvieron que abandonar España por motivos políticos, sino en cómo se ha desarrollado el procedimiento para conceder la nacionalidad.

"El problema no son los descendientes de los verdaderamente exiliados, que tienen todo el derecho a recuperar lo que les quitaron, sino haber dado la nacionalidad sin comprobar antes los papeles", concluye la abogada.