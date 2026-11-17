Entró en vigor: El propietario de una vivienda tendrá 3 meses para recurrir ante el juez los acuerdos que le perjudiquen

Los propietarios de una vivienda disponen de un plazo de tres meses para acudir a los tribunales si consideran que un acuerdo aprobado por la comunidad de vecinos les perjudica gravemente y no tienen obligación de soportarlo.

Así lo establece la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que regula los motivos por los que se pueden recurrir las decisiones de una junta y los requisitos que deben cumplirse para hacerlo.

La normativa establece derechos y obligaciones para los propietarios. Por un lado, permite participar en las decisiones que afectan al edificio, intervenir en las juntas y votar los asuntos incluidos en el orden del día.

Por otro, obliga a contribuir a los gastos comunes y respetar los acuerdos adoptados conforme a la ley, incluso cuando un vecino no está de acuerdo con ellos.

Sin embargo, no todas las decisiones de una comunidad son intocables. Cuando un propietario considera que una medida vulnera sus derechos, puede recurrir a la legislación para comprobar si existen motivos para impugnarla.

La Ley de Propiedad Horizontal

Cuando surgen dudas sobre cuestiones básicas de convivencia, gastos, obras o decisiones de una comunidad de vecinos, lo más recomendable es acudir a la Ley de Propiedad Horizontal. Esta normativa recoge los derechos de los propietarios y establece cómo deben adoptarse y ejecutarse los acuerdos de las juntas.

En concreto, el artículo 18 determina los supuestos en los que un propietario puede impugnar una decisión ante los tribunales.

Entre ellos figuran los acuerdos contrarios a la ley o a los estatutos de la comunidad, los que resulten "gravemente lesivos para los intereses de la propia comunidad en beneficio de uno o varios propietarios" y aquellos que ocasionen "un grave perjuicio para algún propietario que no tenga obligación jurídica de soportarlo o se hayan adoptado con abuso de derecho".

La ley también delimita quién puede presentar una impugnación. Están legitimados los vecinos que hayan salvado su voto durante la junta, los propietarios ausentes y aquellos a los que se les haya privado indebidamente del derecho a votar.

Además, para recurrir un acuerdo es necesario estar al corriente del pago de las deudas vencidas con la comunidad o consignar judicialmente las cantidades pendientes. Esta condición no se aplica cuando la impugnación afecta al establecimiento o modificación de las cuotas de participación.

El plazo es de tres meses

El artículo 18 fija un plazo general de tres meses desde la adopción del acuerdo para presentar la impugnación. Sin embargo, existe una excepción: cuando la decisión es contraria a la ley o a los estatutos de la comunidad, el plazo se amplía hasta un año.

En el caso de los propietarios que no acuden a la reunión, el tiempo empieza a contar desde que reciben la comunicación del acuerdo, siguiendo el procedimiento establecido legalmente.

La normativa también aclara que presentar una impugnación no paraliza automáticamente la ejecución de la decisión. El acuerdo sigue siendo efectivo, salvo que un juez ordene suspenderlo como medida cautelar después de escuchar a la comunidad.

Las actas están reguladas

El artículo 19 complementa estas disposiciones y establece cómo deben documentarse las decisiones de las juntas. Los acuerdos tienen que quedar recogidos en un libro de actas diligenciado por el Registro de la Propiedad.

Cada acta debe incluir la fecha y el lugar de la reunión, quién realiza la convocatoria, los asistentes, el orden del día y los acuerdos adoptados. Cuando resulte relevante para determinar su validez, también debe identificar a los propietarios que votan a favor y en contra y las cuotas de participación que representan.

Por último, el documento debe llevar las firmas del presidente y del secretario al terminar la reunión o dentro de los diez días naturales siguientes.