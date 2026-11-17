David, dueño de un bar: "Los autónomos para ganar lo que los profesores tenemos que trabajar 60 horas sin descanso"

El chef y empresario alicantino David Ariza pone sobre la mesa las diferencias entre trabajar por cuenta propia y hacerlo en la Administración pública. El propietario de Rice & Bones sostiene que los autónomos necesitan dedicar muchas más horas para alcanzar unos ingresos similares a los de otros profesionales y considera que cualquier subida salarial en el sector público debe estar justificada.

Ariza participó hace unos días en el programa 'Espejo Público', de Antena 3, donde ha debatido sobre las reivindicaciones del profesorado y las peticiones de mejoras retributivas de hasta 600 euros mensuales. Durante su intervención, ha comparado las condiciones laborales de los empleados públicos con las exigencias que afrontan quienes gestionan un negocio.

El hostelero comenzaba mostrando su respeto por las movilizaciones y las reclamaciones de los trabajadores. "Yo siempre estoy a favor del derecho a la huelga y estoy a favor de que en las reivindicaciones salariales cada uno puede pedir lo que quiera", ha señalado.

Sin embargo, ha defendido que los incrementos de sueldo deben responder a criterios de rendimiento: "Siempre tiene que estar unida y sujeta a la productividad y al desempeño".

Dinero público y subidas

El empresario ha trasladado el debate a la realidad de los negocios privados, donde cualquier incremento de precios debe contar con el respaldo de los clientes.

"Si mañana quiero subir el precio de mi menú o de cualquier plato, voy a tener que justificarlo ante el cliente y que el cliente lo acepte; si no lo acepta, ese menú no va a ser aceptado y yo acabaré cerrando", ha explicado.

Desde esa perspectiva, considera que las administraciones también deben justificar ante los ciudadanos cualquier incremento de las retribuciones públicas. "Cuando hablamos de dinero público hay que ir con mucha cautela porque el dinero público no existe: el dinero público es dinero privado que se ha recaudado vía impuestos", ha afirmado en el programa.

Por ello, ha insistido en que "cualquier subida de salario de cualquier funcionario público debe estar perfectamente argumentada y perfectamente explicada a la ciudadanía, que es quien la está pagando".

Los sueldos en hostelería

Durante la conversación, Ariza también ha explicado cuáles son las condiciones laborales que ofrece a sus trabajadores. Según ha detallado, los empleados de su restaurante cobran "1.500 euros netos al mes", con una jornada de "40 horas a la semana, con sus dos días libres y jornada continua".

Una cifra que, a su juicio, dificulta competir con las condiciones retributivas de otros sectores. "Va a estar complicado que puedan competir con un profesor", ha reconocido al comparar los salarios de la hostelería con los de los docentes.

Preguntado por la diferencia entre un trabajador de su sector y un profesor que cobra entre 1.700 y 1.800 euros netos mensuales, el chef ha señalado que las condiciones de cada profesión deben analizarse por separado.

"¿Qué barrera de entrada tiene el profesor? Probablemente tenga una barrera de entrada más alta que ser cocinero, o depende; y ¿qué desgaste físico genera el ser profesor y qué desgaste genera ser cocinero? Pues diferente", ha planteado.

La inteligencia artificial

Otro de los asuntos abordados en el plató ha sido la falta de tiempo que denuncian los docentes para preparar las clases, organizarse y atender a las familias. Una explicación que Ariza ha cuestionado al considerar que existen herramientas tecnológicas que pueden facilitar estas tareas.

"Estaban hablando de que no hay tiempo para preparar las clases ni para organizarse... Señores, estamos en la era de la inteligencia artificial", ha manifestado.

Para defender su argumento, el empresario ha puesto como ejemplo sus propios proyectos profesionales y su capacidad para gestionar varios negocios. "Yo gestiono un restaurante ahora mismo, abro otro el año que viene y voy a abrir un tercero", ha explicado durante su intervención en 'Espejo Público'.